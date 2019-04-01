新竹縣府大樓小七遭「凌空賊」竊14萬　擬增紅外線感應

▲ 台版《不可能任務》影像曝光！狂賊凌空闖新竹縣府內的小七，一身黑抱走金庫。（圖／記者陳凱力翻攝）

地方中心／新竹報導

新竹縣府內的小七31日凌晨5時許發生一起竊盜案，一名竊賊掛著釣繩從天而降，盜走至少14萬元現金及保險櫃，完事後若無其事從大門離去。新竹縣政府指出，擬加紅外線感應，能讓警衛迅速掌握縣府內狀況，提升縣府內安全。

監視器中可看見一雙球鞋從畫面上方緩緩而下，接著一名頭戴黑色棒球帽、黑色口罩及同色衣褲的男子，腳踩在梁柱上，然後跳到地上，搜刮小七內的14萬現金後快速離去，彷彿上演台版《不可能的任務》。新竹縣長楊文科1日上午緊急召集同仁匯報，且要求縣府內重新檢討為安缺口。

▲ 男子凌空闖新竹縣府內的小七，一身黑抱走金庫。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣政府指出，由於超商所承租的空間屬開放空間，當初設定不能做結構屋，因此超商屋頂未加蓋，以符合開放空間的條件，未來也無法在此加蓋；對此，新竹縣政府將請業者評估處理超商內的安全，也將擬加裝門窗警報器，並增做紅外線感應，讓警衛能快速掌握縣府內情況。

▲男子凌空闖新竹縣府內的小七，新竹縣政府表示，將擬加裝門窗警報器，並增做紅外線感應 。（圖／記者陳凱力翻攝）

此外，新竹縣政府表示，將重新檢討每扇對外門的關閉管制時間，由於縣府屬於辦公場所，晚間和假日非屬開放時間，除了大活動舉行才開放，會再加強管控進出人員，與相關團體或前來運動的退休同仁來商討管制方式，落實進入縣府內的安全；另外，重新審視警衛巡邏與值班制度，這些都會盡速評估處理，提升縣府安全。

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