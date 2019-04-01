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「伊森韓特」狂劫134萬！拖走超商整台ATM　再闖竹縣府垂降偷金庫

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記者陳凱力／新竹報導

《不可能的任務》真實上演！竊賊趁著桃園市新屋區中山東路一間超商3月30日凌晨打烊後，潛入店內，以鐵鍊強拖提款機上車，損失約120多萬元；31日凌晨5時許，新竹縣政府超商則發生一名竊賊掛著吊繩「從天而降」盜走至少14萬元現金及保險櫃的事件。警方獲報後，調閱附近監視器鎖定作案車號，並查獲涉案的歐姓男子，訊後依加重竊盜等罪嫌送辦，並持續追查共犯的下落。

▲警方拉起封鎖線。（圖／楊梅警分局提供）

▲警方在超商外拉起封鎖線。（圖／楊梅警分局提供）

▲2名歹徒趁超商打烊強行搬離提款機。（圖／楊梅警分局提供）

▲2名歹徒趁超商打烊強行搬離提款機。（圖／楊梅警分局提供）

針對桃園市新屋區發生的竊走提款機案件，警方表示，新竹也曾發生過類似案件。4名竊賊鎖定非24小時營業的超商，於打烊後的凌晨2時45分許，全副武裝，戴著口罩帽子以及手套，以工具破壞玻璃門後行竊，原先打算竊取收銀機內錢財，不料行動未果，只好將歪腦筋動到提款機上，先以工具破壞後，再用鐵鍊將提款機綑綁搬離，載往他處拆解，竊取現金。

▲竊嫌破壞超商玻璃後將提款載走。（圖／楊梅警分局提供）

▲竊嫌破壞超商玻璃後將提款載走。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局獲報後成立專案小組，調閱監視器後鎖定自小客車駕駛鍾姓嫌犯，及另名張姓犯嫌，另外也在附近的草叢水溝，發現提款機上螢幕部分機器，以及全新未拆封過的工具板手等證物。

無獨有偶，事隔僅一日，新竹縣政府凌晨5時許也發生竊案，3名竊賊趁著無人上班的空檔進入縣府內部，從A棟2樓的財政處，先由一人利用吊繩「凌空垂降」進入縣政府內超商，將一個小型保險櫃、一台收銀機交給另外2人吊掛上2樓帶走。整起事件是在員工進行例行收點貨物後才東窗事發，店內損失約14萬元。

新竹警方獲報後，調閱附近監視器，鎖定作案車號，當日下午涉案的歐姓男子因頭戴頭套形跡可疑，疑似試圖竊取停放在路旁的白色自小客車，被警方查獲，經比對後發現就是縣府超商的竊賊，當場逮補並查扣贓款24萬元，訊後依法送辦，此外，歐男也涉入ATM提款機竊案，警方將持續追查其餘共犯。

▲台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲歐男因形跡可疑被警方查獲。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：竊案,新竹縣政府,收銀機,ATM

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