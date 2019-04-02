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21歲嫩妹愛粗糙手掌打屁屁　「53歲超爺孫戀」甜喊：我要嫁給他

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▲塞爾維亞相差53歲爺孫戀。（圖／翻攝自臉書Republika Srpska-Vijesti in RS）

▲塞爾維亞相差53歲爺孫戀。（圖／翻攝自臉書Republika Srpska-Vijesti in RS下同）

國際中心／綜合報導

在愛情中，性別、年齡、身高都不是問題，但有時過多的差距，還是不免被關注。在塞爾維亞一對「超爺孫戀」近日就成為當地民眾茶餘飯後的話題。21歲的米莉亞娜（Milijana Bogdanovic）和74歲男友米洛伊科（Milojko Bozic）相差53歲的感情，即便不被當地的教堂證婚，還是愛得相當轟轟烈烈，甚至還大方分享兩人的最私密的生活。

根據英國《每日郵報》報導，現年已經73歲的米洛伊科育有3個孩子，分別已經40、35、30歲，並且有2個孫子，但仍一尾活龍的他，如今和21歲的米莉亞娜相戀，並且在當地電視台大秀恩愛，更表示「可以發生性關係給大家看，來證明我們的愛是真的。」

米莉亞娜在接受訪問時，開心的提到「現在的情侶，男友大多都是年紀相仿的人，他們沒有迷人的白髮跟眼鏡，所以我看不上眼。」被問到跟米洛伊科的性生活時，她更露骨的回應，「我們當然會發生關係，我熱愛他的手掌拍在我屁股上的感覺，我也希望可以懷孕生下孩子，跟我的愛人共組成一個家庭。」

▲塞爾維亞相差53歲爺孫戀。（圖／翻攝自臉書Republika Srpska-Vijesti in RS）

▲爺孫戀兩人感情相當好。

但說到床上關係，因為米洛伊科有心臟方面的問題，在醫師的建議下，是無法使用傳教士體位，以免發生意外。但在兩人濃濃愛戀下，米莉亞娜決定支持愛人去做心臟的手術，這樣才能更無後顧之憂的去做兩人喜愛的事情。

最讓米洛伊科驕傲的是，雖然自己年紀已經相當大，但在性事方面，完全不需要依賴壯陽藥，這是相當難得的。而這對恩愛的小倆口，原本決定將於9月結婚，但因當地教堂表示，無法為年齡差距超過15歲的夫妻證婚，兩人決定將直接戶政局作登記。

▲塞爾維亞相差53歲爺孫戀。（圖／翻攝自臉書Republika Srpska-Vijesti in RS）

▲兩人的婚禮被當地教堂拒絕證婚。

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關鍵字：爺孫戀,感情,兩性,情侶,塞爾維亞

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