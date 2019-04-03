悶嬰保母3萬交保後就失聯　父母心疼淚喊：趕快回家



▲北市內湖1日發生的悶嬰意外，廖姓保母在交保後就失聯。（圖／翻攝畫面）

突發中心／台北報導

北市內湖區在1日發生男嬰遭保母悶死的意外，廖姓保母遭檢察官複訊後3萬元交保，交保後並沒有回家反而失蹤，廖姓保母的父母指出，因為女兒相當喜歡小孩，才會在2018年8月考取保母證照，沒想到才8個月就出事情，希望她趕快回家。

北市內湖區托嬰中心涉嫌悶死男嬰的廖姓保母，在檢察官複訊後諭令3萬元交保，不過在交保後，廖姓保母直接失聯，甚至連家都不敢回，但有網友透過管道取得廖姓保母的南港住址，2日晚間以「路過」的方式表達不滿。

不過廖姓保母的父母，在3日出面表示，女兒其實相當愛小孩，已經40歲的還沒結婚，但是弟弟的2個小孩從小都是廖姓保母帶大的，與附近鄰居的小孩相處也相當不錯，就是因為喜歡小孩，所以才會在2018年8月考取了合法的保母證照，並在內湖的托嬰中心上班。

不料，考到證照才8個月，就發生不慎悶死男嬰的意外，在交保後廖姓保母卻直接失蹤，同事也打電話給他的父母，表示廖姓保母的心情相當差，確認有沒有回家，讓父母淚喊：「趕快回家」。

▼救護人員在事發當時趕到現場，經CPR急救後，男嬰仍回天乏術。（圖／記者柳名耕翻攝）



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