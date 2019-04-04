清明連假首日車潮陸續湧現　國道6大地雷路段行車時間最慘增5倍

▲4/4北部國道預估車流預報圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

清明節4天連假展開，高公局指出，連假首日，清晨5點半起西部國道陸續湧現車潮，6點半左右車速就會較低，估有6處重點壅塞路段，行車時間最慘恐增5倍。

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▲清明連假首日06:00車流，部分路段已開始壅塞。（圖／翻攝自高公局網站）

清明連假首日4/4（周四）國道易壅塞路段及增加行車時間

國一：上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

9-16 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國三：上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

12-18 時竹南-大甲（3倍）

國五：上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

高公局表示，清明節假期第1日，西部國道預估總延車公里為124百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日的1.7倍。

預判首日壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段。

▲4/4北部國道預估車流預報圖。（圖／高公局提供）

高公局指出，從清晨5點半開始，西部國道就會湧現車潮，約6點半左右車速就會較低，要到上午7點進入高乘載管制後的1~2小時車流才會逐漸紓解，但到了下午還會有一波非高乘載車輛上路。

▲清明連假國道收費措施。（圖／高公局提供）

相關疏導措施包括：7-12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北、機場系統）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、開放路肩…等。

高公局建議，假期首兩日南向用路人儘量於下午時段出發，北返用路人可多利用收假日（4/7）0-10時暫停收費，避開假期第3日與收假日下午尖峰時段。