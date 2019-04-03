快訊／清明連假深夜車潮湧現！國道五號「紅爆30km」　坪林一路回堵到南港

▲清明連假前夕國道5號南下塞爆。（圖／高公局）

生活中心／綜合報導

明（4日）就是清明連假首日，國道五號3日下午4時許開始出現返鄉車潮，至深夜23時許路況更是塞爆，高公局網站即時路況顯示，國道五號南下自坪林段開始嚴重回堵，「紅爆30km」至南港系統，最快車速僅有時速37km，且南港至石碇段還一度紫爆，時速降至僅有17km。

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▲國道五號3日深夜11時許「紅爆30km」，其中南港至石碇段還一度紫爆，時速低於20km。（圖／高公局）

《警廣》也表示，新北市政府交通局交控中心指出，國道五號南下石碇至坪林段瞬間車流量大，系統短時間內難以負荷，因此導致車流嚴重回堵。

高公局預估，4日為清明連假首日，西部國道南下車流量將大增，將採取7-12時國道一號內湖至頭份（含高架堤頂、環北、機場系統）、國道三號木柵至香山及國道五號南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國道一號平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等。

高公局預測，4日壅塞路段包括國道一號南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國道三號南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國道五號南下南港系統-坪林等路段，建議假期首兩日南向用路人儘量於下午時段出發，北返用路人可多利用收假日（4/7）0-10時暫停收費，避開假期第3日與收假日下午尖峰時段。

▲國道五號車流嚴重回堵。（圖／高公局）