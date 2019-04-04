清明連假首日國3接國5南港段變停車場　車速10公里完全紫爆

▲清明連假國道塞爆，一早國3接國5的南港段，車速只剩10公里。（圖／記者陳家豪攝）

生活中心／綜合報導

清明連假首日，不少民眾返鄉掃墓，國5南下段，3日晚上塞到深夜，今（4日）塞車狀況更嚴重，從清晨4、5點開始出現車潮，上午9點半左右，國3接國5的南港南下路段，時速只剩10公里，車輛前進的速度比跑步還慢。

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▲清明連假首日國5坪林行控-頭城南下路段，上午9點半左右，車速約33公里。（圖／翻攝高公局）

國5從清晨4、5點開始湧現車潮，上午9點半左右，石碇服務區-坪林行控南下路段紫爆，車速約19公里，從坪林行控-頭城南下段時速33公里，高公局預估國5的塞車狀況，將會持續到下午4點過後才得以紓解。

▲國1新竹南下路段也塞爆，三線道車多，連路肩也都是車。（圖／翻攝高公局）

從高公局的即時路段可看到，國1的湖口服務區-竹北南下路段，最低車速16公里，另外，國1高架楊梅端到湖口服務區南下路段，車速最低25公里，高公局預估車流量要到下午四點過後才會減少。

▲清明連假國1新竹段，塞車的狀況大約到下午4點過後，才會紓解。（圖／翻攝高公局）

再往中部走，國1的王田到埔鹽系統南下路段車速35公里，國3的中投-霧峰南下路段車速33公里，而從草屯到名間南下段，也是一樣車多不好走，車速最低39公里。