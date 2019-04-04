清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察

▲警政署長陳家欽到國道公路警察局樹林分隊，慰勉連續假期期間仍堅守崗位。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

內政部警政署陳署長家欽為激勵警察工作士氣及關心清明節連續假期交通安全維護工作，4日下午3時30分特至國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊慰勉連續假期期間仍堅守崗位，為警政工作共同付諸努力之第一線執勤員警辛勞。

署長陳家欽在關懷員警同時也特別強調員警執勤安全之重要性，國道員警執勤時面對風馳電擎、時速動輒破百的車流，身處猶如炮林彈雨之高度風險之執勤環境，警察局除全面換發高反光係數背心、交通錐、肩燈及巡邏車安裝電動升降桿LED輔助警示燈等相關照明警示設備外，亦規劃租、購用大型緩撞車於處理事故時能有效降低員警執勤時之危險性，也強力推動高科技執法，更有效率維護用路人行車安全與秩序。

第一線執勤員警紛紛表示，署長除極力促成員警因公殉職認定標準之變革及強力爭取國道危險加成之外，於清明節連假期間，不畏塞車之苦，不辭辛勞親至外勤單位慰勉同仁辛勞，與第一線執勤員警座談及關心同仁清明節連假期間勤休情形並頒發獎勵金，倍感溫馨。清明節連續假期期間，交通疏運工作相對繁重，本局將持續落實各項勤務作為，完成連續假期交通疏導工作。

