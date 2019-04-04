　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警政署長陳家欽到國道公路警察局樹林分隊，慰勉連續假期期間仍堅守崗位。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

內政部警政署陳署長家欽為激勵警察工作士氣及關心清明節連續假期交通安全維護工作，4日下午3時30分特至國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊慰勉連續假期期間仍堅守崗位，為警政工作共同付諸努力之第一線執勤員警辛勞。

署長陳家欽在關懷員警同時也特別強調員警執勤安全之重要性，國道員警執勤時面對風馳電擎、時速動輒破百的車流，身處猶如炮林彈雨之高度風險之執勤環境，警察局除全面換發高反光係數背心、交通錐、肩燈及巡邏車安裝電動升降桿LED輔助警示燈等相關照明警示設備外，亦規劃租、購用大型緩撞車於處理事故時能有效降低員警執勤時之危險性，也強力推動高科技執法，更有效率維護用路人行車安全與秩序。

第一線執勤員警紛紛表示，署長除極力促成員警因公殉職認定標準之變革及強力爭取國道危險加成之外，於清明節連假期間，不畏塞車之苦，不辭辛勞親至外勤單位慰勉同仁辛勞，與第一線執勤員警座談及關心同仁清明節連假期間勤休情形並頒發獎勵金，倍感溫馨。清明節連續假期期間，交通疏運工作相對繁重，本局將持續落實各項勤務作為，完成連續假期交通疏導工作。
 

▲清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察。（圖／記者陳凱力翻攝）

ET快訊
女兒抓螳螂！寶特瓶一晃...4倍長鐵線蟲「爆肚竄出」畫面曝噁
《復仇者4》黃牛票炒到28萬！「預售網癱瘓」粉絲怨
「年收上億」老闆改當Uber司機！載完第一趟...路邊爆哭

關鍵字：國道警察,警政署,清明連假

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單純不滿言論

台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一半

嘉義縣環保局宣導防範登革熱　首重巡、倒、刷、清

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一半

嘉義縣環保局宣導防範登革熱　首重巡、倒、刷、清

黃敏惠參加嘉北國小40年校慶　不惑之說讚校方

清明連假爆車潮　警政署長陳家欽慰勞第一線執勤國道警察

警民假日聯手 以玩具鈔誘捕詐騙女車手

視察彰化火車站疏運狀況　林佳龍客串賣鐵路便當秒殺

通緝犯酒後「走在鄉間的道路上」　被警認出嘆「歹路母湯行」

奉玄天上帝旨意連8年做公益　花蓮玄濟宮百份物資捐弱勢

穿小制服騎小警車！奶娃當交警考車照　萌翻了

大內石子瀨天后宮重建上樑　黃偉哲到場祈福敬祝

台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一半

哈利、梅根「專屬帳號」開通癱瘓IG！　6小時打破姜丹尼爾世界紀錄

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink：這個才對啦～

奶茶妹被爆「今晚官宣離婚」　高層私訊外流…京東說話了！

中職／蔡齊哲7K生涯代表作　兄弟2比0勝統一

兩德統一29周年　東西部仍存在結構性差距「93%大企業在西部」

玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設…工作人員：那這集沒妳

邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！

「絲襪快被摸破了啦」　系主任左手敬酒右手掐臀性騷女校友

日職／陳冠宇中繼4局無失分　西武本田圭佑生涯首勝

地方熱門新聞

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

義大利人來台就醫　 驚見自家莊..

警撂流利英語　美籍夫婦揪感心

台南永安橋下發現一女屍　警籲親..

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

北台灣最長　新竹公園大沙坑啟用

躲得掉測照紅單　小心閃不過危險

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

永康分局喜事連連 3人考取警..

首度為職棒開球　韓國瑜自認投不..

廁所大排長龍　陸客就地「解放」

千棵桑葚免費採　清明連假好去處

玉井分新任所長布達交接　打拼樂..

更多熱門

相關新聞

清明連假首日車潮陸續湧現

清明節4天連假展開，高公局指出，連假首日，清晨5點半起西部國道陸續湧現車潮，6點半左右車速就會較低，估有6處重點壅塞路段，行車時間最慘恐增5倍。

國3南港段時速10公里塞爆了

女大生徵伴文：帥的話可以OO

快訊／連假車潮湧現！國五紅爆30km

女兒回娘家掃墓帶衰　2辦法解決

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

女老師傳裸照調請男友　照片流出反求償9000萬

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

小米掃地機器人4／4限時10元

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面