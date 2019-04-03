　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

「星」體驗！　最美星空導覽活動開放報名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲最美星空導覽活動開放報名。（圖／康家誠提供）

▲最美星空導覽活動開放報名。（圖／康家誠提供）

記者楊均典／台東報導

「您想跟著老師一起飽覽台東的星空嗎？」為了推廣台東縣最美星空的14處觀星景點，台東縣府自13日加路蘭遊憩區首場起，將提供免費星空導覽服務，共計72場次；導覽團隊有知名攝影記者和天文攝影專家P.K.陳培堃、台東大學曹俊傑講師、國立中央天文研究所李昫岱博士等專家，為民眾進行解說，6日起開放報名。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣政府於2018年首創「台東最美星空」活動，受到熱烈迴響，為了吸引遊客及體驗台東絕佳賞星美景，因此，將從4月份到10月份舉辦「台東最美星空導覽活動」，活動全程免費，導覽活動則於13日開始。

天文學家曾指出，目前全世界99%有人居住的地方看不到銀河，在台東卻只要轉個彎，到一個光害少的地方，輕而易舉就能看得到；饒慶鈴說，台東縣為台灣本島光害極低的城市，空氣品質極佳，擁有最適合賞星的天然環境，且有純淨山水、靜謐深藍太平海洋相伴，是觀星迷必訪的地區之一，也期待台東最美星空，能讓更多喜愛星星的人前來台東一覽絕佳星夜美景。

饒慶鈴期待藉以更生動且有系統的方式介紹天體，並依照活動當日天候狀況、觀星環境等事宜講述星星的故事與天文知識，讓民眾認識台東14處觀星點由來，藉由專家的講解與介紹，讓星星不再是遙不可及的光年美景。

ET快訊
他舌頭爆長「詭異白膿包」！醫切開驗愛滋　驚呆：竟是一動作惹禍
「來，賭命！」四川山火爆燃奪30命　隊友曝最後遺言：這次他賭

關鍵字：最美星空

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎媽可判4年半！「利用兒童對兒童犯罪」律師批太惡劣

「女主角」的鬥爭... 虎媽衝學校帶女兒「賞巴掌」原因曝光　

影／巴掌債巴掌還！虎媽打完再給「施暴女家長」一封信：下次打人眼睛放亮

遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦　　

不滿褓母悶死小男嬰　網友號召南港住處「路過」遭警驅離

保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

影／保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

林佳龍春遊走訪車程　林明溱再加碼千張好玩卡

首度站上投手丘開球　韓國瑜自評「不及格」

影／台南永安橋下沙洲驚見女浮屍　150公分、左手有手鐲

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

林佳龍春遊走訪車程　林明溱再加碼千張好玩卡

首度站上投手丘開球　韓國瑜自評「不及格」

影／台南永安橋下沙洲驚見女浮屍　150公分、左手有手鐲

搶救大潭藻礁靜坐　公布「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」

草埔隧道即將通車　台東縣消防局遠赴瑞士及荷蘭取經

票選「故事森林館」誕生　鄭文燦：送給孩子最好的兒童節禮物

商議2020國民黨內總統初選　吳敦義：清明連假和韓等人相會

「星」體驗！　最美星空導覽活動開放報名

最棒兒童節禮物！北台灣最長　新竹公園大沙坑啟用

歡慶兒童節　遠東巨城BigCity祭出連四天好康優惠

前桃檢長關說案關係人張煥禎出庭　庭上強調「沒關說」

林佳龍春遊走訪車程　林明溱再加碼千張好玩卡

翎客航天完成「新航線小寶貝」火箭回收！質量特點曝...數月後挑戰高空飛行

《冰與火》艾莉亞第2集ＯＯ了！　梅茜說漏嘴嚇到狂抖…結局翻轉

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

2大盜潛入萬里礦場工寮　女賊竟帶幼兒開貨車接應

《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

快訊／中山區7層公寓起火！台北女躲3樓陽台受困

瑤瑤累積1年半…終於曝光韓男友「超閃合照」！　甜蜜認愛：2個蠢蛋

地方熱門新聞

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

立委批高市待轉區變「待転区」　..

廁所大排長龍　陸客就地「解放」

桃園流感疫苗　市民月底前免費接..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

嘉藥申請入學超夯　學子搶攻熱門..

教育處拍宣傳片遭質疑造神　林姿..

鬼頭刀價格低迷　謝龍介、關鍵時..

鬱男離家失聯協尋　搜山尋獲已死..

清明連假來富基　消費滿額抽大獎

解決溪北交通瓶頸 台鐵高架化..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

虎媽闖學校向小孩興師問罪　值得..

就職100天　林姿妙向鄉親報告..

更多熱門

相關新聞

媲美國際標準　台東最美星空出爐

台東縣政府今年首創「台東縣最美星空選拔」，歷經的激烈評選後，台東最美星空一星等點位終於自14個鄉鎮中脫穎而出、在眾所期待中出爐，其中關山親水公園等4處評定一星等點位，會中國立中央大學周景揚校長特別到場將鹿林天文台所發現的2顆小行星命名台東「Taitung」及陳樹菊「Chenshuchu」的頒贈儀式，同時，也公布了「最美星空攝影大賽」前三名得獎者。

小行星以她命名　陳樹菊開心領證

全台最適觀星　台東最美星空選拔起跑

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

12星座4月愛情運勢大解析！

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面