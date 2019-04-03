「星」體驗！　最美星空導覽活動開放報名

▲最美星空導覽活動開放報名。（圖／康家誠提供）

記者楊均典／台東報導

「您想跟著老師一起飽覽台東的星空嗎？」為了推廣台東縣最美星空的14處觀星景點，台東縣府自13日加路蘭遊憩區首場起，將提供免費星空導覽服務，共計72場次；導覽團隊有知名攝影記者和天文攝影專家P.K.陳培堃、台東大學曹俊傑講師、國立中央天文研究所李昫岱博士等專家，為民眾進行解說，6日起開放報名。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣政府於2018年首創「台東最美星空」活動，受到熱烈迴響，為了吸引遊客及體驗台東絕佳賞星美景，因此，將從4月份到10月份舉辦「台東最美星空導覽活動」，活動全程免費，導覽活動則於13日開始。

天文學家曾指出，目前全世界99%有人居住的地方看不到銀河，在台東卻只要轉個彎，到一個光害少的地方，輕而易舉就能看得到；饒慶鈴說，台東縣為台灣本島光害極低的城市，空氣品質極佳，擁有最適合賞星的天然環境，且有純淨山水、靜謐深藍太平海洋相伴，是觀星迷必訪的地區之一，也期待台東最美星空，能讓更多喜愛星星的人前來台東一覽絕佳星夜美景。

饒慶鈴期待藉以更生動且有系統的方式介紹天體，並依照活動當日天候狀況、觀星環境等事宜講述星星的故事與天文知識，讓民眾認識台東14處觀星點由來，藉由專家的講解與介紹，讓星星不再是遙不可及的光年美景。