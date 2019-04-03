吃麵起爭執...逆子搥母喝令下跪　傷心媽申請家暴令

▲桃園市桃園區2日晚間發生兒子當街毆打與責罵母親的地點位於桃園區大業路上。（圖／記者沈繼昌翻攝自谷哥街景）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區2日晚間有網友在「桃園人桃園事」臉書討論區上傳一則「昨晚有人大聲喊跪下，之後看到一名年輕人叫他媽媽跪下，還動手搥他媽媽」貼文引發網友公憤；桃園警分局指出，經查這對母子因吃麵起爭執，兒子不知為何怒斥母親，還以手毆打母親，警方已為兩人製作筆錄，母親已申請家暴令，兒子事後似乎很懺悔。

一名熱心網友在臉書社群PO文「昨晚聽到有人大聲喊跪下，之後看到一名年輕人叫他媽媽跪下，還動手搥他媽媽，幸好一女子報警，年輕的態度還很囂張」….，貼文上傳臉書討論區後引起許多網友留言開駕：「世風日下 ，道德已經淪喪，到了無法無天的地步了？真的是無言廢X、人X」、「現在養兒要防打？可憐居然叫媽媽下跪」，也有網友留言「媽媽還好嗎」，上百網友熱烈討論，還有人要肉搜找出這位態度囂張的年輕兒子。

▲桃園市桃園區大業路上，2日晚間有網友在「桃園人桃園事」臉書討論區貼上年輕人當街喝令母親下跪，還捶打母親，引起網友公憤。（圖／記者沈繼昌翻攝自臉書）

附近店家透露，昨晚聽到該兒子在一家商店外大聲責罵母親，母親不發一語，後來路人與住家多人出面制止，還有人立刻打電話報警，許多人紛紛責罵責罵兒子不孝。

桃園分局指出，昨晚據報趕到現場將母子帶回，年約20出頭兒子坦承因吃麵與母親起爭執，因為一時情緒激動才會以手毆打母親，但沒有要母親下跪情事；傷心的母親則申請家暴令，不希望與兒子同住一宅，警方受理後已移請家事法庭裁處。

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