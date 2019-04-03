拐少女上摩鐵搞車震「我會負責」　已婚狼師被掀底挨告

▲桃園市王姓男子擔任某國中代課老師，涉嫌於去年5、6月間兩度誘拐女學生上摩鐵還搞車震挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中王姓老師於去年代課期間認識未滿16歲少女，雙方後來透過社群軟體互動Instagram互動，王男私下邀約女學生出遊，竟趁機誘拐少女上摩鐵，還在停車場內搞車震兩度性侵得逞，王男事後以「我會負責」安撫受害少女，但少女查出王男已婚身分憤而提告；王男偵訊時辯稱是兩情相悅，桃檢3日偵查終結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

檢方調查，29歲的王姓已婚老師在桃園市某國中擔任代課老師，去年5月間因代課關係認識未滿16歲少女，雙方私下透過社群軟體Instagram互動進而熟識，王男隱瞞已婚身分私下邀約少女外出，少女被愛情憧憬沖昏頭，不疑有他欣然赴約。

去年5月26日王男開車載少女出遊，結果竟載少女上摩鐵性侵得逞，6月某日，王男食髓知味再度邀女學生出遊，結果將車在停車場內，王男爬到後座與少女大搞車震，王男事後以「我會負責」安撫受害少女，但事發後半年，少女察覺王男說會負責但都沒有實際動作，後來更查出王男已婚身分憤而提告。

檢警偵訊時，少女提出疑似性侵事件驗傷診斷書、摩鐵房間平面圖與社群軟體Instagram對話紀錄等截圖控告王男；王男坦承犯行，辯稱與少女是兩情相悅發生親密關係，桃檢3日偵結依法提起公訴。

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