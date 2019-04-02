F奶辛尤里與MC姊開庭超火爆　法庭外MC再怒飆「X子」

記者楊佩琪／台北報導

F奶網紅辛尤里不滿另一網紅「MC姊」長期對她在網路上謾罵，提告妨害名譽、妨害秘密、違反《個人資料保護法》等罪。台北地方法院2日再度開庭，日前被拘提的MC姊終於出庭，卻是相當火爆，法庭內怒摔卷宗，法庭外怒飆辛尤里的女性友人故意撞她。而之前開庭，MC姊認罪，此次卻又不認罪，理由是「大家都在罵辛尤里，只有我有事，太不公平了！」

▲辛尤里(右)在女性友人陪同下出庭，雖然裝扮沒有先前火辣，但仍掩蓋不住F奶好身材。（圖／記者楊佩琪攝，下同）

此次開庭，雖然MC姊終於乖乖出庭，但過程相當火爆。原本認罪的MC姊，又不認罪「為什麼只有我一個被起訴？」還怒摔卷宗，席間不時插話、發出聲音干擾秩序，對網路PO文部分，她強調「非公開的怎麼算公然(侮辱)？」又罵法官、檢察官、辛尤里等人「法律給你們玩就好！」即便法官制止情緒性發言，MC姊還是暴怒，最後一句「人破就是破」惹怒法官，告誡MC姊，犯後態度將是量刑的參考。

開庭結束，MC姊控訴陪同辛尤里的女性友人故意撞她，2女生當場爆發衝突，抓頭髮、叫囂驚動多名法警到場維持秩序。MC姊強調，辛尤里做過什麼事情自己最清楚，卻一直在說謊「大家都在說辛尤里的壞話，卻只有我有錯，太不公平了！」女性朋友還在法庭外故意撞她，又辯沒有「我覺得太X子了吧！」至於辛尤里則不願多說，僅表示開庭的狀況不太好。一旁女性友人則怒氣未消，罵聲不斷。

MC姊被控於2017年11月30日，在辛尤里的臉書粉專中貼文，PO出辛尤里整形前的照片，又在「爆料公社」中直指辛尤里愛跑夜店「跟喝醉酒的男人在夜店喇舌..小孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦。」因此挨告，並被依妨害名譽、違反《個資法》等罪起訴，2人因此展開法庭版「網紅生死鬥」。

2018年11月，台北地方法院開庭，原本都不願認罪的MC姊，出人意料地認罪，並願意公開道歉，只是被求償的100萬元太高，表示沒有工作的她希望賠償金能降到幾萬元。只是這樣的道歉，辛尤里並未接受，其委任律師表示，MC姊先前就道歉過，但之後仍持續謾罵，又盜取整形照片一事，至今還不肯承認，因此和解破局。

台北地方法院2月26日繼續開庭，傳喚辛尤里及MC姊，辛尤里當日因身體不適請假，但MC姊卻「放鳥」法官，法官當庭動怒，隔日發出拘票，3月5日MC姊被拘提到案，最後靠父親帶1萬元交保才能回家。

▲開庭結束，MC姊怒飆辛尤里的友人故意撞她，驚動法警到場，離開法院前再批辛尤里，罵的人很多，只有她被告不公平。(圖／記者楊佩琪攝)

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