拖行扯爆內褲！他「手指壞壞」前女友　渣男：我沒用那邊，只用手

▲李男隨後還向警方辯稱，「我沒有用生殖器，我只是用手」。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者許凱彰／桃園報導

桃園一名李姓男子與前女友爭吵，不只拿衣架狠甩，還出對她拳腳相向，除此之外更把被害者強拖進房間，扯爆內褲進行手指性侵。媽媽站出來作證，當時李男有提到「我沒有用生殖器，我只是用手」等話語，最後檢方認定其犯行明確，偵結依強制性交罪嫌起訴。

據了解，29歲李男與前女友育有2名兒子，分手之後，男女方各自扶養1個兒子。事發於2018年10月10日，他約2點多到前女友住處探望小孩，隨後卻引發了口角，還拿起衣架往對方身上猛打，拳腳狂毆猛踹。

不只如此，女方更控訴說到，逃出門後還被拉了回去打，李男還扯破她的內褲，伸出手指性侵得逞，被打得全身都是傷，才到醫院進行驗傷。

▲李男不只毆打女方，還強扯她內褲。(圖／記者沈繼昌攝）

檢方訊時，李男馬上否認犯行，辯稱事發當天2人是互毆，自己只是沒有驗傷而已。他還說到，只有拿衣架敲打地板，並沒有毆打她，也沒有強制性交。隨後辯解提到，是因為對方拉自己頭髮，才會去扯到內褲，直到女方媽媽到場看到其內褲破損，才會以為被強姦。

女方母親表示，當時趕到現場，在1樓就聽見哭吼聲，上了樓才看到李男拖行衣衫不整的女兒進房間，見狀後才馬上報警處理。

據悉，警方到場後問李男是否性侵女方，卻得到「我又沒有用生殖器，我只是用手」的回應。此外，女方當天帶著滿身傷痕到醫院驗傷，還有被扯破的內褲進行佐證，檢方認為李男犯嫌明確，同時還觸犯傷害、強制性交，偵結從重依強制性交罪嫌起訴李男。