　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

拖行扯爆內褲！他「手指壞壞」前女友　渣男：我沒用那邊，只用手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼少女,霸凌,排擠,哭,許力方,美少女,氣象小公主,今日我最美,周子瑜。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲李男隨後還向警方辯稱，「我沒有用生殖器，我只是用手」。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者許凱彰／桃園報導

桃園一名李姓男子與前女友爭吵，不只拿衣架狠甩，還出對她拳腳相向，除此之外更把被害者強拖進房間，扯爆內褲進行手指性侵。媽媽站出來作證，當時李男有提到「我沒有用生殖器，我只是用手」等話語，最後檢方認定其犯行明確，偵結依強制性交罪嫌起訴。

據了解，29歲李男與前女友育有2名兒子，分手之後，男女方各自扶養1個兒子。事發於2018年10月10日，他約2點多到前女友住處探望小孩，隨後卻引發了口角，還拿起衣架往對方身上猛打，拳腳狂毆猛踹。

不只如此，女方更控訴說到，逃出門後還被拉了回去打，李男還扯破她的內褲，伸出手指性侵得逞，被打得全身都是傷，才到醫院進行驗傷。

▲桃園地檢署檢察長彭坤業被指關說，桃檢22日澄清檢察長從未指示撤換公訴檢察官。(圖／記者沈繼昌攝）

▲李男不只毆打女方，還強扯她內褲。(圖／記者沈繼昌攝）

檢方訊時，李男馬上否認犯行，辯稱事發當天2人是互毆，自己只是沒有驗傷而已。他還說到，只有拿衣架敲打地板，並沒有毆打她，也沒有強制性交。隨後辯解提到，是因為對方拉自己頭髮，才會去扯到內褲，直到女方媽媽到場看到其內褲破損，才會以為被強姦。

女方母親表示，當時趕到現場，在1樓就聽見哭吼聲，上了樓才看到李男拖行衣衫不整的女兒進房間，見狀後才馬上報警處理。

據悉，警方到場後問李男是否性侵女方，卻得到「我又沒有用生殖器，我只是用手」的回應。此外，女方當天帶著滿身傷痕到醫院驗傷，還有被扯破的內褲進行佐證，檢方認為李男犯嫌明確，同時還觸犯傷害、強制性交，偵結從重依強制性交罪嫌起訴李男。

ET快訊
她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」大刀一剪變「全麥吐司」網看傻
鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！是「小開」Roy Kim

關鍵字：性侵,指侵,渣男,家暴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

圖書館提醒4本雜誌沒還　旅美教授碎碎念回頭比中指

快訊／男童爬樹慘摔！　手骨折嚎啕大哭...師急報警

F奶辛尤里與MC姊開庭超火爆　法庭外MC再怒飆「X子」

保母自責坦承有「緊壓男嬰」哄睡　檢命3萬交保：因果關係待查

涉桃檢檢察長彭坤業關說案　邱太三發聲明澄清絕無關說

騎士摔斷腿卡水溝哀號　5警下班結伴慢跑經過出手相救

拖行扯爆內褲！他「手指壞壞」前女友　渣男：我沒用那邊，只用手

小學生放學時間...基隆聯結車撞歪號誌燈！目擊者嚇壞：碰好大聲

網紅司機遭罰嗆警「臭嘴臉」　署長力挺基層：勇敢做對的事

2大媽「路口當客廳聊開了」　交通大打結整條街變貪食蛇

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

圖書館提醒4本雜誌沒還　旅美教授碎碎念回頭比中指

快訊／男童爬樹慘摔！　手骨折嚎啕大哭...師急報警

F奶辛尤里與MC姊開庭超火爆　法庭外MC再怒飆「X子」

保母自責坦承有「緊壓男嬰」哄睡　檢命3萬交保：因果關係待查

涉桃檢檢察長彭坤業關說案　邱太三發聲明澄清絕無關說

騎士摔斷腿卡水溝哀號　5警下班結伴慢跑經過出手相救

拖行扯爆內褲！他「手指壞壞」前女友　渣男：我沒用那邊，只用手

小學生放學時間...基隆聯結車撞歪號誌燈！目擊者嚇壞：碰好大聲

網紅司機遭罰嗆警「臭嘴臉」　署長力挺基層：勇敢做對的事

2大媽「路口當客廳聊開了」　交通大打結整條街變貪食蛇

坐上英倫風巴士喝杯泰迪熊奶茶　台中全新英倫風打卡點4月登場

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

蘋果西打製造商「跳針」說不清楚　證交所要求明早重開記者會

柯佳嬿女人味是「學來」的　4年前才入手第一支唇膏

清明連假1家客運申請鬆綁7休1　上次過年「給交通部長面子」反被罰

漫威迷暴動了！小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看　網衝超商：想要

蚊子咬一口「慘變壞死筋膜炎」！她腳爛成墨綠色恐截肢

飲水機前小聊！一掀蓋「撒尿泡麵」傻住...濃湯全掰了　網笑噴：被邊緣

「聞到爸爸抽蝸牛的菸味身體輕飄飄變天使」社工驚覺童陷毒害

《有嘻哈》JONY J將來台開唱！演出日期公佈「門票僅千張」

社會熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃..

桃園超商提款機ATM找到了！慘..

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶..

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反..

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：..

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死..

為1顆高麗菜　8旬婦遭依竊盜罪..

1501張性愛照　渣男：讓妳爸..

永和男家中突遭友砍殺潑液體　眼..

宅男殺學妹　租屋處傳靈異

「15cm棉棒侵入」遭虐女童都..

宅男勒學妹焚屍　法官：當過風紀..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

運將違停公審警　所長力挺：我與..

更多熱門

相關新聞

中學射箭教練猥褻女學生　二審判刑

新北市一所中學的吳姓射箭教練，從2014年起，就以按摩胸大肌、紓解肌肉痠痛等理由，要求4名女學生脫衣服讓他跨坐在女學生身上，並碰觸胸部、乳頭及腹部。一審法院將他判刑4年2月，其中2年8月得易科罰金96萬元，案經上訴，高等法院二審仍判刑4年2月。可上訴。

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死了

男友睡死女友慘遭性侵　判刑定讞

女遭未婚夫家暴PO網　被當愚人節笑話

父喝醉認錯　女兒遭性侵反怪社工

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面