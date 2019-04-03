國中遭性侵「想抹掉繼父的味道」　23歲女援交救母：曾跪著看她被打

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「我想存錢買房接媽媽回來住。」新北市23歲女子甜甜（化名）因為小時候遭繼父性侵，心中的陰影一直揮之不去，為了抹掉「繼父的味道」才會選擇從事援交，因為這麼做能讓她暫時忘記這段慘痛的記憶，而這一做就是3年，現在最大的願望就是將住院的媽媽接回身邊照顧，「以前我會恨她不幫我出氣，但她其實也是受害者。」

▲甜甜向師長求助揭發遭到繼父性侵的事，這才知道原來妹妹也受害了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

根據《自由時報》報導，甜甜提到，繼父酗酒又好賭，只要不如意就會打媽媽出氣，有時連她和妹妹也會被牽連，還得跪在旁邊看施暴過程，小學時因為自己成績差受到同學霸凌，上了國中甚至遭到繼父性侵，當時媽媽就在客廳卻不敢進房間阻止，直到後來受不了向師長求助，這才知道其實妹妹也是受害者，兩人事後都被送到寄宿家庭安置，媽媽則因為精神崩潰被迫長期住院治療。

但就算已經脫離狼爪，甜甜心中的陰影卻一直揮之不去，為了抹去「繼父的味道」，她開始從事援交，試圖經由這樣的行為讓自己暫時忘記不好的回憶，並用其他人的味道蓋過那股深入心中的噁心氣味，而這一做就是3年，如今自己存了一筆錢，最大的願望就是把住院的媽媽接回身邊照顧，「以前我會恨她不幫我出氣，但她其實也是受害者。」

▲甜甜曾目睹媽媽遭家暴的過程。

不過，甜甜援交的行為已經違反《社會秩序維護法》第80條，警方透露，最高有可能面臨3萬元的罰鍰。而長年致力於協助性侵受害者社工師汪淑芬過去接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，八成的性侵案件都是熟人所為，這會導致受害者對人與人的關係產生懷疑，甚至出現創傷後壓力症候群（PTSD），也會經常不斷地傷害或譴責自己。

汪淑芬表示，社會上對性的汙名往往會讓受害者不敢求助或是揭露，如果是從小生長在比較保守的家庭，心理上受到的創傷會比觀念開放的家庭來得大，有些人甚至需要3到4年才能走出陰影。勵馨基金會（02-8911-5595#606）以及現代婦女基金會（02-7728-7008）都有提供專線諮詢，衛福部保護司也有合作設立「性侵被害人創傷復原中心」，協助受害者調整心態，直到願意與自己對話，並改善與他人的互動關係為止。

● 飲酒過量，有礙健康