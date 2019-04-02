扯破前女友內褲指侵挨告　暴力男：我沒用「弟弟」只是用手

▲桃園市李姓男子去年10月與前女友爭吵，扯破內褲以手指性侵得逞挨告，偵訊時竟說，「我沒用生殖器，只是用手」，桃檢2日依強制性交罪起訴。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子2018年10月與分手女友爭吵，李男拿衣架毆打，扯破內褲還以手指性侵得逞，正好女友母親返家發現2人爭吵打架，質問女兒是否遭性侵？李男竟稱：「我沒用生殖器，只是用手」，女友事後驗傷提告；桃園地檢署認定李男犯行明確，2日偵結依強制性交罪嫌起訴。

檢警調查，29歲李姓男子與被害女子曾是男女朋友，雙方共同育有2子，兩人後來不合分手各自扶養1子，約定時間互訪各自扶養小孩，2018年10月間某日，李男到被害女子住家探望小孩，兩人卻一言不合大吵一架，李男以塑膠衣架、以腳硬踹方式毆打被害女子。

女子不堪遭毆打逃出房門，但被李男硬拉回房間，硬扯破被害女子內褲，突然性慾大發，以手指性侵得逞；正好被害女子媽媽返家，看見女兒狼狽模樣質問女兒是否被李男性侵？李男竟回答：「我沒用生殖器，只是用手」，氣得母女聯手提告。

檢警偵訊時，李男否認犯行，辯稱當天2人徒手互毆，兩人都有傷，只是自己沒去驗傷，他只是拿塑膠衣架敲地板，並未毆打被害女子，因她拉扯頭髮，才會生氣去扯其內褲，直到她媽媽看到女兒內褲破損，才以為被強姦。

被害女子媽媽卻指證說，當天還說趕往現場一樓樓梯口，已聽到女兒哀號，上二樓看到李男抓住女兒，女兒哭號說：「他已經打我1個鐘頭了」，並表示內褲被李扯破，李還想強姦她。她們報警後，警察到場有問李男是有否性侵對方？李竟回稱「我沒用生殖器，只是用手」；被害女子後來到醫院驗傷，提出被扯破內褲佐證，檢方認為李男犯行明確，偵結從重依強制性交罪嫌起訴。

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