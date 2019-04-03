渣男想挽回戀情　傳LINE「讓親友看愛情動作片」挨告

▲因案在北監執行中的孫姓男子於2016年與蕭姓女子交往期間，涉嫌偷拍兩人性行為影片，蕭女欲分手卻遭孫男恐嚇上傳性愛影片給家人為由要脅復合，蕭女憤而提告。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市籍43歲孫姓男子於2016年間與蕭姓女子交往，孫男趁兩人在摩鐵交歡時以手機偷拍性愛影片，同年底蕭女有意與孫男分手，未料孫男為挽回感情，軟硬兼施無效後，將性愛影片以手機LINE給蕭女並散播給蕭女親友觀看要求復合，甚至恐嚇對蕭女全家不利，蕭女不堪其擾提告；桃檢3日依恐嚇、妨害自由等罪嫌提起公訴。

檢方調查，43歲的孫姓男子於2016年11月至12月與蕭姓女子交往成為男女朋友，孫男屢次利用上摩鐵機會，趁蕭女不知情下以手機偷拍兩人性愛影片，兩人交往僅一個月不到，蕭女有意與孫男分手，並斷絕孫男LINE與電話聯繫，未料卻開始一連串噩夢。

孫男無法聯繫到蕭女，竟揚言將兩人性愛影片上傳至蕭女臉書與親朋好友，還以「片子上，我會註明你的姓名電話地址、讓妳知道由愛生恨報復感」等語恐嚇要脅蕭女出面與他見面談判。但蕭女全程不理會，孫男改以個人臉書帳號真的將性愛影片傳送給蕭女親友觀看，致使蕭女無法承受憤而提告。

孫男目前因案在台北監獄服刑中，桃檢借提偵訊，孫男坦承想挽回兩人感情不成，才氣憤將偷拍影片傳給他人；桃園地檢署3日依恐嚇、妨害秘密等罪嫌將孫男提起公訴。

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