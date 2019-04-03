「2019龍岡米干節」413揭幕　桃園「雙干節」成為旅遊新品牌

▲「2019龍岡米干節」4月13日至28日，在龍岡大操場盛大舉行。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀旅局長楊勝評表示，「2019龍岡米干節」於4月13日至28日，在龍岡大操場盛大舉行，以歡迎全球雲南子弟回家「團圓」為主題設計，用「歡迎來聚」展現在地雲南人熱情。未來，市府將結合甫落幕的「大溪豆干節」，讓桃園「雙干節」成為旅遊新品牌，展現桃園產業及文化魅力。

楊勝評3日指出，今年的「龍岡米干節」活動，除了往年既有的潑水節、火把節等滇緬傳統節慶，更推出「目腦縱歌狂歡節」，配合七彩米干首賣、長街宴、普洱茶席等美食，展現更精采的雲南文化，歡迎大家一起來龍岡體驗滇緬文化的獨特魅力。

▲▼楊勝評表示，大溪豆干節和龍岡米干節「雙干節」，將成桃園旅遊新品牌。（圖／桃園市政府提供）

而「2019大溪豆干節」已於3月24日圓滿落幕，市府研議與大溪埔頂轉運站共構設立「大溪豆干產業文化館」，規劃豆干故事館及豆干業者攤位設置，讓豆干產業更加蓬勃發展。

楊勝評表示，大溪豆干節及龍岡米干節結合在地產學，展現桃園魅力，吸引眾多遊客前來體驗，已發展成為桃園著名的「雙干節」。「2019大溪豆干節」是第五屆舉辦，活動首次邀集桃、竹、竹、苗四縣市百年產業業者跨域合作，以美食、藝術、旅遊等主題，規劃「百年好合」、「百年好食」、「百年好秀」及「百年好藝」等四大亮點活動，也規劃精采的舞台表演、DIY體驗、創意市集等，推廣大溪小鎮風情並帶動地方觀光產業。