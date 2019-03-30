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1-3月已有84件點數援交詐騙　警籲：堅守單店每日3萬上限

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▲1-3月已有84件點數援交詐騙，警籲：堅守單店每日3萬上限。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲警方呼籲超商業者堅守每日3萬元點數的上限，遇到疑似詐騙被害人務必要向警方報案。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

許多男性常在網路交友軟體上遇到正妹主動加好友，並聲稱經濟困難，而這些男生常因同情或者惻隱之心，依對方指示購買遊戲點數，如果不從還會被黑道威脅，刑事局統計，光是在2019年第一季就已經有84件點數詐騙，呼籲超商務必遵守單店每日3萬元的上限。

警方指出，「假援交點數詐騙」主要是詐騙集團，在網路社交軟體、交友網站以火辣美女的照片要求與男性加LINE聊天，等到漸漸熟稔後，就會開始以家中經濟困難、酒店上班養家、家人生病等藉口，希望能以援交換錢。

不過等到被害人驚醒後，詐騙集團就會以自己是竹聯幫、天道盟或者四海幫的XX哥講電話，並聲稱只要有電話就可以查到被害人地址，要讓被害人的朋友都知道他要援交或者是威脅要對家人不利，被害人擔心沒面子或者人身安全，就會繼續買點數。

刑事局表示，自2015年起就與超商業者建立「單店每日販售點數不得超過3萬」的機制，不過卻仍有超商偷偷放行，藉以盈利，呼籲超商業者務必堅守上限機制，同時提醒民眾，只要在網路上涉及遊戲點數的幾乎都是詐騙集團，切勿上當。

▼在2019年第一季，已經有84件遊戲點數詐騙案。（資料照／記者林悅翻攝）
▲台南市善化警分局新市分駐所所長郭俊誠、警員吳家君，成功阻止賴姓男子遭援交詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次媽崩潰　網：玩印章嗎

關鍵字：詐騙,援交詐騙,刑事局

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