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錢進來！半個月詐7萬人民幣　科技業老闆組機房「專營對岸」

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▲她在捷運廁所撿到手機，結果剛好接到失主的電話。（圖／pixabay）

▲許男找來詐騙老司機共組詐騙公司，不到一個月就成功詐得7萬人民幣。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名科技公司老板因經營不善，竟找來「資深詐騙」合組詐騙公司，專營對岸詐騙，不到半個月就成功詐得7萬人民幣，遭到檢警查獲。新竹地院審理，依組織犯罪防制條例判刑2年8個月到2年4個月，並強制工作3年。

43歲許男是台灣採購公報網的供應商之一，專營銷售電腦等週邊設備，因營運虧損，竟與24歲李男共組詐騙集團來賺錢。2018年8月初許男為了詐騙事業，還在新竹市東門街一社區大樓租下房子，做為詐騙機房，現場坐鎮指揮。

李男找來詐騙機房資歷22年的「老司機」擔任電腦手，另招募10人扮演上海市公安局科長、公安人員等一到三線人員，從對岸1名綽號「大三元」男子，取得對岸民眾個資和電話，謊稱帳戶涉及拐買兒童需受監管等手法詐財，不到半個月就詐得7萬人民幣，只是詐騙機房還經營不久就被新竹檢警查獲。

許男3人向法官坦承犯行，但法官認為，許男3人組成的詐騙集團，分層負責，實施詐騙牟利為目的，並非許男供稱的臨時性質，認定3人是組織犯罪，因此依組織犯罪各判3人2年8月到2年4月徒刑，同時應強制工作3年。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：詐騙,機房,人民幣

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