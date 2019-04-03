魔術空間！　13非法外勞擠貨車1坪大密室　查緝人員傻眼

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊獲報，日前在轄區的屏東縣九如及里港一帶，有人非法聘僱外國人清運雞屎，並藉由運送雞屎貨車作為掩護，將人藏匿於偽裝的後車廂，經該隊多次派員查勘及跟監，見時機成熟，於清晨6點拂曉執行查緝行動，當場攔截到該部接送貨車，且在該車密室內部空間大小僅約1坪多，查獲13名非法外勞，宛如魔術大空間，讓查緝人員傻眼。

▲屏東専勤隊查獲吳姓業者以一坪大小密室，讓十三位逃逸擠在一坪大小密室，逃避查緝。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲13名外勞擠一坪大小貨車密室。

屏東縣專勤隊代理副隊長周豐加表示，該吳姓非法雇主因怕載運過程被查覺，所以於該貨車後面特製密室充作偽裝，外觀再舖以麻布袋及農具作為掩護，該密室內部空間大小僅約1坪多，當初研判頂多藏匿6至7人，但出乎意料的是，躲藏其中的外來人口好像有練過縮骨功似的，竟然一個接著一個，接連蹦出13個來，令人傻眼。

専勤人員表示，有國為了省成本，僱用未經許可之外來人口從事非法工作，如經查獲將面臨新臺幣15萬元至75萬元之罰鍰，得不償失；5年內再違反者，還可能會被處以3年以下有期徒刑或高達120萬元之罰金。

另移民署為鼓勵在臺逾期的外來人口自行到案，自2019年1月1日起，推動為期6個月的「安家專案」，於專案施行期間自行到案者，可免予收容、繳納逾期停（居）留罰款最低罰鍰，以及減免禁止入國管制年限。

專案結束後，不論自行到案或查獲到案的逾期對象，都將會被加重處罰，除籲請逾期外來人口把握機會，早日投案，以免被查獲受到處罰。