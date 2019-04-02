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青鱗仔都不來且經濟效益低　金山蹦火船年年賠本「做辛酸」

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▲ 金山蹦火船年年賠本「做辛酸」 張錦豪：新北市府應扶植保護。（圖／陳明華提供）

▲ 金山蹦火船年年賠本「做辛酸」，傳出今年傾向不出海消息。（圖／陳明華提供）

記者郭世賢／新北報導

全世界僅存4艘蹦火船，因連年虧損，傳出今年傾向不出海消息，百年蹦火仔捕漁技術面臨失傳危機。新北市議員張錦豪指出，長久以來金山的蹦火船，都是為了文化傳承在苦撐，如果是為了生計根本沒人願意做，政府再不重視，今年他們不出來，明年後年也沒有船要出來了。張錦豪對此要求新北市府重視。

張錦豪指出，今年初議會要求新北市府邀集相關單位提出實質補貼方案，但2個月過去後，僅獲得被動回應，日前再次邀集漁民座談，漁民們皆表示不滿意，且感受不到政府的重視，連年虧損，且漁船幫手是採獎金制的，今年實在找不到幫手可出海，僅存的4艘船恐怕今年也將不出海。

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▲ 金山蹦火船年年賠本「做辛酸」 張錦豪：新北市府應扶植保護。（圖／新北市議員張錦豪提供）

▲ 金山蹦火船年年賠本「做辛酸」，張錦豪：新北市府應扶植保護。（圖／新北市議員張錦豪提供，下同）

張錦豪表示，「蹦火仔」在北海岸超過百年歷史，臨海作業區域小，對環境的干擾較低，亦可落實對環境保護、發展永續漁業之理念。但隨著生態環境變化，漁貨減少及漁村人口的老化凋零，這種純手工作業、耗費勞力的捕漁工法，逐漸降低老船長出海意願，目前僅存金山磺港漁港的四艘漁船，更突顯此漁業文化的珍貴。

蹦火船每年僅能在農曆4月後這段期間作業，並無法作其他用途。老船長指出，以前漁汛期最長可作業4個月，但近年來漁貨少，只能出海1個多月，船員越來越難找了。5年前漁季豐收，磺火船漁民3個月魚季約30-35萬。去年最慘！風浪常很大魚群不近岸，每一漁民魚季收入只剩2-3萬，難以生活四處找打臨時工。

四艘蹦火船分別為：明順8號（CT2-6252、船主：蔡昌烜）、富吉268號（CT2-6298、船主：簡坤）、全勝2號（CT1-79857、船主：簡古慧蓉）以及永漁發168號（CTS-7066、船主：謝永坤）

張錦豪表示，這是國家級文化保存問題，很多外國人都會專程來觀摩攝影，這是我們北海岸獨有的驕傲，已經在議會要求政府重視也才這四艘船，根本不用花政府多少預算，但卻讓漁民ㄧ再失望。

張錦豪表示，這是國家級文化保存問題，很多外國人都會專程來觀摩攝影，這是我們北海岸獨有的驕傲，已經在議會要求政府重視，畢竟也才這4艘船，根本不用花政府多少預算，但卻讓漁民一再失望，期盼市府重視即將面臨失傳的「蹦火仔」，讓當地獨特文化長存。

▲ 金山蹦火船年年賠本「做辛酸」 張錦豪：新北市府應扶植保護。（圖／新北市議員張錦豪提供）

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