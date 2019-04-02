橋上撿安全帽害2騎士追撞　他目睹後離去吃上肇事逃逸官司

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）



突發中心／新北報導

新北市一名謝姓男子107年10月間騎車經過三重重新橋時，因為放在置物籃的工地安全帽被風吹走，他就停靠在路邊將安全帽撿起，不料卻害得後面2名騎士發生擦撞，謝男以為跟他無關就騎車離去，反被依肇事逃逸罪嫌送辦，讓他大聲喊冤；檢察官認為事故地點距離謝男有10多公尺，認為他不知情應可採信，因此將謝男不起訴處分。

檢方調查，64歲的謝姓男子當天晚間6時許騎車經過新北市三重的重新橋，由於橋面上風勢較大，他放在置物籃的工地安全帽因此被吹飛，謝男先將機車停在外側機車車道後，步行到內側車道將安全帽撿起，此時後方的黃姓騎士為了想要閃避謝男，不慎跟李姓騎士擦撞後受傷，謝男發現後自認與自己無關，就騎上機車離去。

警方到場後調查車禍原因，受傷的黃男表示是為了躲避撿安全帽的謝男，才會不慎發生車禍，經員警調閱監視器後，確認當時現場狀況，就依照肇事逃逸罪嫌通知謝男到案說明，他大聲喊冤事故地點距離他有50公尺遠，想說車禍跟自己沒因果關係才會離開，非有意肇事逃逸。

新北地檢署確認監視器畫面中，謝男距離事故地點約10多公尺，並非在他面前所發生，因此他所供稱應可採信，此外謝男也表示願意賠償給2名受傷騎士的相關費用，因此告訴方也撤告，因此將謝男不起訴。