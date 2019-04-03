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男PO網「純舔弄、找各取」釣到警察　卻因「熟女」逆轉無罪

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▲網路聊天示意圖（圖／librestock提供）

▲男子網路聊天室PO援交訊息挨告，卻因「找熟女」獲無罪。示意圖與本案無關。（圖／librestock提供）

地方中心／高雄報導

高雄一名潘姓男子透果網站「UT南部人聊天室」刊登「不知可以約你、純幫你安撫、舔弄、不插入、能約半」等援交訊息，被化名「小琪」的網路巡邏警察釣魚查獲，並依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌起訴，但高雄地院審理時，發現潘男已密語傳送「想找熟女」等，認為她沒有要找未成年人援交意圖，因此判他無罪。

判決書指出，2018年4月13日晚間11時許，潘男透過網站「UT HOME 網際空間」的「南部人聊天室」以暱稱「高雄- 找各取半套」刊登援交訊息，而網路巡邏警方則以暱稱「小琪」的帳號與潘男傳訊，隨後依散布猥褻文字及違反《兒童及少年性剝削防制條例》罪嫌將他起訴。

潘男到庭時辯稱「我當時只是惡作劇的心態，我沒有想要去履行我所說的這些話」，他與人對話時都用密語，其他人並無法看到內容，且他沒有要尋找兒童或是未成年人。另外，潘男表示，他所提及的「找各取」意思是「各取所需」之意，但不一定代表是金錢，也可能是心靈上的慰藉等。

法院審理後認為，潘男在聊天室中表明「妳好，我28歲，喜歡成熟的女性，想找熟女各取，不知可以約妳純幫你愛撫、舔弄、不插入，方便和你談談嗎？」等語，無非代表他所尋找的對象為與其年齡相仿或是較年長的女性，客關上難以認定他有引誘或暗示未成年援交的意圖。

此外，潘男所述的文字中也未刻意提及性器官，也與引發性慾毫無關聯，僅因觀看其文字而聯想到性慾、性交或猥褻行為，而感到興奮或刺激的可能性不高，因此也不構成散佈猥褻文字罪嫌，判潘男無罪。全案可上訴。

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關鍵字：網路聊天,援交,熟女

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