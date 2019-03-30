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帝王條款失敗！趕上班闖紅燈挨撞噴飛　警：合法情況才成立！

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地方中心／台中報導

一名男子28日因趕著上班，行經一處路口時未停等紅燈，便直接闖紅燈過斑馬線，一輛轎車突然變換車道，男子閃避不及直接被撞飛，所幸男子僅右手脫臼，並無大礙，而事後有網友將行車紀錄器影片PO上網，網友見狀紛紛表示「白車倒楣，遇上帝王條款」，但警方則回應「在合法的狀況下才成立」。

▲男子闖紅燈遭撞飛。（圖／翻攝爆料公社）

▲男子趕上班竟闖紅燈穿越馬路。（圖／翻攝爆料公社）

事發影片被網友PO上臉書《爆料公社》，影片中可以看到，一名男子趕著上班不顧路口號誌顯示紅燈直接闖過，過到一半時，看到對向突然來了很多車，還稍微停頓一度想往回走，不料，突然一輛白色轎車切換車道，男子閃避不及直接被撞飛，所幸他只有右手脫臼，其餘擦挫傷並無大礙。

▲男子闖紅燈遭撞飛。（圖／翻攝爆料公社）

▲男子到路中時見到來車還停頓，甚至一度想往回走。（圖／翻攝爆料公社）

影片一PO出後，許多網友見狀紛紛留言「人在斑馬線上你就輸了...」、「恭喜你轉到了，霸王級別的斑馬線帝王條款」、「這個人是仗著有霸王條款不怕死就對了？」但面對該說法，警方則表示「優先路權也要在合法的狀況下才成立」。

▲男子闖紅燈遭撞飛。（圖／翻攝爆料公社）

▲一輛白車變換車道，男子閃避不及直接遭撞飛。（圖／翻攝爆料公社）

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關鍵字：闖紅燈,變換車道,撞飛

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