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「時機」到了就會找韓國瑜　王金平：他祝我心想事成

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▲王金平 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「經濟起飛 高雄啟航—攜手打造台灣產業投資新聚落」座談會。（圖／記者洪靖宜攝．以下同）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

中華民國全國工業總會3日上午，在高雄漢來飯店舉行「經濟起飛 高雄啟航—攜手打造台灣產業投資新聚落」座談會，邀請高雄市長韓國瑜與高雄市政府官員，並由理事長王文淵率會內各產業領袖一同出席，包含商總名譽理事長、工業總會最高顧問王金平也率先到場。被問及昨晚韓國瑜的議會備詢還沒結束，就出席全國工業總會的晚宴，兩人到底聊什麼？王金平回答，韓國瑜要離開前祝福他一句「心想事成」！並且強調「時機」到了，就會來找韓幫忙。

王金平率先到場，接受媒體訪問，他表示這次座談由他牽線，為了呼應韓國瑜拚經濟的理念，與商總理事長賴正鎰商量，找廠商一起到高雄來，在今年一月就有安排商總到高雄座談，商總也承諾投資高雄1000億元；他和工總理事長王文淵約好，這次有203位企業家到高雄座談，預計投資1598億元，他會盡力協助韓國瑜和高雄拚經濟。

▲王金平 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者洪靖宜攝）

媒體問到，王金平支持韓國瑜拚經濟，那會希望韓市長來幫忙爭大位嗎？王金平則說，目前沒有和韓國瑜提到關於選總統的事，不過昨晚韓國瑜的議會備詢還沒結束，就中途落跑，出席全國工業總會的晚宴，韓國瑜還刻意避開媒體，那到底兩人聊什麼？王金平回答，也都沒有談到，不過韓國瑜要離開前祝福他一句「心想事成」！並且強調「時機」到了，就會來找韓國瑜幫忙。

不過媒體追問這個「時機」到底是什麼時候，王金平則說他也不知道，只知道時機到了，他連在座每個人都會拜託，不過王金平也證實，8日將和國民黨黨主席吳敦義見面，被追問會不會希望吳敦義態度明確一點，到底是要徵召還初選，王金平則回說「自然就是美」，也表示最近每天都很努力，毫不鬆懈。

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