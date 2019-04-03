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柯文哲開砲：左打韓國瑜政治採購　右罵農委會辯護有夠差

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▲▼柯文哲出席反毒英雄聯盟首部曲-Ⅰ真愛你我前進校園宣導活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，根據3日搶先曝光的內容，柯文哲在過程中大談韓國瑜「簽MOU沒有用」，對此，柯文哲上午受訪表示，台灣的水果輸出到日本有優勢，因為緯度不同，但如果要輸出到廣東、福建等緯度、氣候相同的地方，除非技術取勝，不然在商言商簽MOU也沒有用，「如果沒做到（技術領先）還是簽了要跟你買，那一定是政治採購，就是違反經濟法則。」

對於高雄的農產品輸出，柯文哲說，台灣農產品如果輸到日本，因為緯度不同生產的水果不同，「如果像我們的頂級芒果到日本，那有市場」；可是如果台灣要輸出到廣東、福建，因為緯度相同、氣候相同，「生產條件相同的時候，我們就失去優勢，特別是他們的經濟規模比我們大，這更難。」

「所以如果一定要輸到跟我們生產條件相同的地方，變成要技術取勝。」柯文哲舉例，比方說黑金剛蓮霧那種特殊的品種，不然就是農產品加工，那是科技要勝過對方，「這老實講，簽MOU也沒有用，除非是政治採購，不然你在商言商，除非你品質要贏過他很多、很頂級的。」

柯文哲說，台灣要農業要升級，要外銷只能走技術升級這條路，沒做到，簽MOU還是沒有用，「如果沒做到（技術領先），簽了要跟你買，那一定是政治採購，就是違反經濟法則。」

「我覺得這樣，對我來講你問我的話，我還是主張技術升級。」柯文哲說，因為台灣過去20年產業最大問題，是產業升級失敗，產業升級失敗你純粹要用政治採購那就很累了，「萬一他不買你不死了？」

對於媒體追問是否再批評韓國瑜的訂單都是政治採購，柯文哲說，這個要看採購內容，賣的產品是什麼東西，「所以還是這樣，因為我還是科學家、還是教授，我們會分析說，這個緯度多少、經濟規模多少、價格會多少，其實老實講，我覺得農委會怎麼連這個都不會辯護？實在有夠差。」

但柯文哲最後也緩頰說，「出去賣還是很好，盡量賣」，但是如果違反經濟法則，那就變成要靠政治力去主導經濟力，這樣還是沒辦法持久。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,韓國瑜,MOU,水果

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