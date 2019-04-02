幕後／內外夾擊壓力大...詹婷怡早在上周向蘇貞昌請辭

▲NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

NCC為遏止假新聞，對《中天新聞》開罰百萬元，理由是「播了太多高雄市長韓國瑜的新聞」，但外界仍認為NCC主委詹婷怡失職。詹婷怡2日在臉書發文證實請辭傳聞，黨政高層透露，假新聞備受外界批評，詹婷怡擔任NCC主委一職壓力可說是「內外夾擊」，她早在上週已經向蘇院長請辭，蘇貞昌也以「理解並尊重」同意辭呈。

國家通訊傳播委員會（NCC）上月27日針對中天新聞台2則爭議報導祭出處分，分別被依違反公序良俗和未經查證，共開罰100萬元，並要求中天新聞1個月內落實獨審機制，否則勒令撤換主管。

根據詹婷怡友人分析，詹婷怡很重視言論自由，不滿這次NCC對中天祭出的處分，這一點從上月27日開罰中天的記者會，僅由副主委翁柏宗出席可以觀察出來。

不過，黨政高層透露，詹婷怡早在上週就已經親自對蘇貞昌提出辭呈，內容寫到，她受到「各方因素」壓力，盼能辭掉主委一職、重回業界。蘇貞昌對於「各方因素」相當明白，也因此沒有做出慰留，看到辭呈後以「理解並尊重」同意詹婷怡的辭呈。

黨政高層表示，外界質疑詹婷怡的請辭是因為執政黨壓力，這個說法其實不太公平，畢竟NCC屬於獨立機關，本來就具有不受朝野壓力的獨立地位。他分析，詹婷怡的請辭受到內外極大壓力，首先是自蘇貞昌上任閣揆以來，各部會處理假新聞速度迅速，甚至超越NCC，也讓外界對NCC批評聲量加大，這是外界給予的壓力來源。

至於內部壓力，有NCC基層公務員具名投書媒體，強調公務員並非毫無作為，而是已經被長官操到身體健康出狀況，說，以NCC這樣的公家單位，公務員願意具名投書媒體，代表著已經在內部形成一定的共識，否則很難有這樣的勇氣公開表態，也就是說，詹婷怡不僅有外部壓力，就連NCC內部都有不少反彈聲浪。

黨政高層強調，NCC作為獨立機關，本來就不受朝野或是政院壓力影響，詹婷怡的請辭主要來自內外壓力夾擊，但蘇貞昌對於其回到業界的決定也給予肯定，期許她能帶著兩年NCC主委經驗經驗，作為業界與政府間的溝通橋樑。