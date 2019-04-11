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中天兩點聲明提告NCC瀆職　反擊「200萬噸文旦丟水庫挨罰100萬」

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▲▼中天播出「丟棄200萬噸文旦」（圖／播攝立委林俊憲FB）https://www.facebook.com/seeklin/photos/a.207976705902934/2413669118667004/?type=3&theater

▲陳姓柚農受訪的片段播出後，引起部分民眾質疑。（圖／翻攝自Facebook／立委林俊憲）

突發中心／綜合報導

中天新聞台節目播出「200萬噸文旦丟水庫」的訪問畫面，被NCC重罰100萬元；對此，中天新聞台10日發出兩點聲明表示無法接受，首先會提出行政訴訟，其次則會對NCC的相關人員提告瀆職。

NCC發言人翁柏宗表示，中天新聞台節目《大政治大爆卦》在3月8日下午2時33分播出文旦丟水庫的報導，內容雖然有直播、採訪，卻沒有經過事實查證，反而傳播錯誤的農產訊息，導致農產交易秩序受到影響，損害農民的收入，這部分已經構成製播新聞違反事實查證原則、致損害公共利益，因此開罰100萬元。

不過，中天新聞台10日發表兩點聲明，第一點即表明無法接受NCC開罰，後續也會提起行政訴訟；第二點則是將會對NCC的相關人員提告瀆職。對於這起文旦風波，網友們在網路上的留言討論也分成正反意見兩派，力挺NCC的人認為罰100萬元還算太少；但另一派人覺得，節目明明是現場直播，且播出當下也有進行更正，硬要開罰是有些不合理。

▲▼中天新聞「大政治大爆卦」3月8日14時33分播出「大陸不買了柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」標題。違反《衛星廣播電視法》第3項第4款規定，裁處100萬元 。（圖／記者陳世昌番攝）

▲NCC對中天新聞台開罰100萬元。（圖／記者陳世昌翻攝）

其實，這並不是中天新聞台第一次被開罰，先前播報「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」也挨罰60萬元，「異相？！三市長合體　天空出現鳳凰展翅雲朵」則挨罰40萬元。

NCC方面說明，文旦丟水庫一事播出後，有農民向主管機關反映、申訴，新聞台才針對補助發放部分進行更正報導，滯銷丟棄部分卻未見查證及更正報導，顯然已經違反規定；此外，其他新聞台也有過於特定播報某些議題被民眾申訴，雖然明白各台皆有不同的立場，但還是希望能以客觀的方式呈現，同時強化內部的自律機制，才能做出公正的報導。

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關鍵字：中天電視,NCC,瀆職

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