蘇貞昌挨批髒手伸進NCC　孫大千：民進黨上演「全家就是我家」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

NCC主委詹婷怡遭批打假新聞不力，2日請辭獲准，使國民黨團質疑詹婷怡並非主動請辭，而是遭清算鬥爭、被迫下台。對此，前國民黨立委孫大千4日批評，「民進黨現在是在上演『全家就是我家』的戲碼嗎？」，直指NCC主委「被請辭」絕對不能是因為背負民進黨敗選的間接責任。

行政院長蘇貞昌日前因不滿假消息流竄，曾批評詹婷怡「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」，儘管NCC已因《中天新聞》「播了太多高雄市長韓國瑜的新聞」，對其開罰百萬元，但詹婷怡仍請辭獲准。對此，國民黨團立委批評蘇貞昌，「你是皇帝嗎？你是軍閥嗎？」，詹婷怡的去職，是道道地地、如假包換的政治干預，可見蘇貞昌的黑手、髒手伸進NCC。

孫大千也批評，「民進黨現在是在上演『全家就是我家』的戲碼嗎？」，有一百個理由可以讓NCC主委「被請辭」，但是絕對不能是因為背負民進黨敗選的間接責任。

另外，孫大千認為，林佳龍身為交通部長，自然具有選才任命的人事權，但是絕對不能把交通部當成是「龍團隊」的地盤，吃乾抹淨，佔地為王；公股行庫的董事長和總經理的任命，應該優先考慮相關人選的専業能力和道德操守，「公股行庫是全民的資產，絕對不是執政黨的輔選工具，或是派系利益攻防的據點」。

孫大千強調，行政院各部會當然可以窮盡洪荒之力為政策辯護，但是絕對不能不擇手段，羅織罪名，「只是為了打擊韓國瑜」，內閣官員不應該自甘墮落成為「看家護院」。他批評，民進黨倘若持續執迷不悟的沈迷於「黨國不分2.0版」，台灣的「選民2.0版」必然會用選票把民進黨下架。