中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬

NCC主委詹婷怡遭批打假新聞不力，2日請辭獲准，使國民黨團質疑詹婷怡並非主動請辭，而是遭清算鬥爭、被迫下台。對此，前國民黨立委孫大千4日批評，「民進黨現在是在上演『全家就是我家』的戲碼嗎？」，直指NCC主委「被請辭」絕對不能是因為背負民進黨敗選的間接責任。