　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中天新聞「大政治大爆卦」3月8日14時33分播出「大陸不買了柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」標題。違反《衛星廣播電視法》第3項第4款規定，裁處100萬元 。（圖／記者陳世昌番攝）
▲NCC針對中天新聞「大政治大爆卦」違反《衛星廣播電視法》第3項第4款規定，10日裁處100萬元 。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

中天新聞《大政治大爆卦》節目3月8日14時33分播出「大陸不買了　柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」標題等內容，NCC10日決議以違反《衛星廣播電視法》第3項第4款規定，裁處100萬元 。這也是繼日前「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導被罰40、60萬之後，再被重罰100萬元。

NCC發言人翁柏宗表示，該節目內容具有直播、採訪、報導特性，未經事實查證，構成製播新聞違反事實查證原則、致損害公共利益，裁處新台幣100萬元。

中天新聞台日前曾因「中天晨報」節目內容「協助?盯場?直擊星國大使忙碌低頭回報」遭NCC裁處60萬元。中天新聞台整點新聞報導「異相？！三市長合體　天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」」被NCC裁處40萬元。

▲▼中天播出「丟棄200萬噸文旦」（圖／播攝立委林俊憲FB）https://www.facebook.com/seeklin/photos/a.207976705902934/2413669118667004/?type=3&theater
▲中天播出「丟棄200萬噸文旦」（圖／播攝立委林俊憲FB

NCC指出，該節目播出受訪者提及農民丟棄超過200萬噸文旦，以及圍觀者表示曾提出補助申請，但卻沒有相關補助等內容，並於鏡面下標。NCC審議後認為，主持人採訪受訪者後，單憑受訪者個人陳述即成報導，並未檢視陳述內容是否合理可信，亦無任何衡平採訪據以求證；在未事實查證前，即於鏡面下標，可證該節目於播出前，編審制度亦未能有效發揮作用。

NCC說明，該報導播出後，經相關農民及主管機關反映、申訴後，僅對補助發放部分更正報導，對柚子滯銷丟棄部分仍未見任何事實查證及更正報導，以致嚴重影響農產品交易秩序，明顯違反事實查證原則致損害公共利益規定。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案哭求警幫她擦
95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄盜9億濟貧
中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬
吃這東西調經6年！大牙被醫告知「子宮沒在工作了」

關鍵字：媒體產業,NCC,中天

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

老闆燒金紙！他好心「帶一支幫忙」　路上機車狂閃避：無辜被擺一道

以前被說crazy現在讚厲害！黑洞觀測推手：事件視界遲早會被證實

【廣編】德國馬牌XBestDrive百世德　首屆實習計畫起跑

【廣編】花王慶祝世界地球日！漫步「台北地下夢幻綠林」一起做環保

中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬

台鐵誤點王出爐！準點率超慘僅51.5%　「每2班就1班延誤」

410教改25年　教團批：頭痛醫頭、脚痛醫脚沒有對症下藥

快訊／台東熱到紫爆！11:30金崙飆40℃　創4月高溫新紀錄

白沙媽遶境隊伍見亮點！　馬尾女背後註解引轟動：跪求正面

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

老闆燒金紙！他好心「帶一支幫忙」　路上機車狂閃避：無辜被擺一道

以前被說crazy現在讚厲害！黑洞觀測推手：事件視界遲早會被證實

【廣編】德國馬牌XBestDrive百世德　首屆實習計畫起跑

【廣編】花王慶祝世界地球日！漫步「台北地下夢幻綠林」一起做環保

中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬

台鐵誤點王出爐！準點率超慘僅51.5%　「每2班就1班延誤」

410教改25年　教團批：頭痛醫頭、脚痛醫脚沒有對症下藥

快訊／台東熱到紫爆！11:30金崙飆40℃　創4月高溫新紀錄

白沙媽遶境隊伍見亮點！　馬尾女背後註解引轟動：跪求正面

獨／2周大「衛生紙幼犬」遭棄高鐵垃圾桶　她驚呼：眼睛都還沒開！

執政聯盟成勝利關鍵 納坦雅胡任以色列總理五連霸

半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

謝金河／又是獨董惹禍了？

4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

莎莎挖坑問送命題…「學姐」黃瀞瑩曝：每天被柯P惹火

萬華公宅開箱　不是河景就是綠景　CP值超高

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

台北米其林／三星頤宮新增侍茶師　座位減1/4、人力多1倍

走不出空難陰霾　波音737 MAX訂單3月掛蛋

電梯遇超胸酒醉妹「我住301」 他帶回家好掙扎...網回應戳破盲點

生活熱門新聞

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實..

超商店員喊「欸699」　她無言..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

好市多田螺罐頭附贈空殼　行家解..

午後變天！北部連下7天雨、中部..

3天沒大！她上馬桶堵住　媽驚天..

他懷疑海生館鯊魚吃素　專家曝真..

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網..

即／花蓮23：13有感5.0地..

三代同框！她曝光真相　網笑：一..

快訊／花蓮8小時連4震！06：..

好市多牡蠣肥美分量多　網讚爆

更多熱門

相關新聞

孫大千：民進黨上演「全家就是我家」

NCC主委詹婷怡遭批打假新聞不力，2日請辭獲准，使國民黨團質疑詹婷怡並非主動請辭，而是遭清算鬥爭、被迫下台。對此，前國民黨立委孫大千4日批評，「民進黨現在是在上演『全家就是我家』的戲碼嗎？」，直指NCC主委「被請辭」絕對不能是因為背負民進黨敗選的間接責任。

光世代4月起降價　342.1萬戶受惠

罵NCC話太重？蘇貞昌：各種看法我都尊重

NCC蒙受政黨壓力？　副主委：絕不受任何政黨影響

詹婷怡「被請辭」？　NCC副主委：無法代替發言

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面