▲NCC針對中天新聞「大政治大爆卦」違反《衛星廣播電視法》第3項第4款規定，10日裁處100萬元 。（圖／記者陳世昌攝）
記者陳世昌／台北報導
中天新聞《大政治大爆卦》節目3月8日14時33分播出「大陸不買了 柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」標題等內容，NCC10日決議以違反《衛星廣播電視法》第3項第4款規定，裁處100萬元 。這也是繼日前「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導被罰40、60萬之後，再被重罰100萬元。
NCC發言人翁柏宗表示，該節目內容具有直播、採訪、報導特性，未經事實查證，構成製播新聞違反事實查證原則、致損害公共利益，裁處新台幣100萬元。
中天新聞台日前曾因「中天晨報」節目內容「協助?盯場?直擊星國大使忙碌低頭回報」遭NCC裁處60萬元。中天新聞台整點新聞報導「異相？！三市長合體 天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」」被NCC裁處40萬元。
▲中天播出「丟棄200萬噸文旦」（圖／播攝立委林俊憲FB）
NCC指出，該節目播出受訪者提及農民丟棄超過200萬噸文旦，以及圍觀者表示曾提出補助申請，但卻沒有相關補助等內容，並於鏡面下標。NCC審議後認為，主持人採訪受訪者後，單憑受訪者個人陳述即成報導，並未檢視陳述內容是否合理可信，亦無任何衡平採訪據以求證；在未事實查證前，即於鏡面下標，可證該節目於播出前，編審制度亦未能有效發揮作用。
NCC說明，該報導播出後，經相關農民及主管機關反映、申訴後，僅對補助發放部分更正報導，對柚子滯銷丟棄部分仍未見任何事實查證及更正報導，以致嚴重影響農產品交易秩序，明顯違反事實查證原則致損害公共利益規定。
中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證 NCC再罰100萬
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ET快訊
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