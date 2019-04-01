台大教授柯慶明「住處跌倒」辭世　享壽73歲！文化部將呈請總統褒揚

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台灣大學中國文學系、台灣文學研究所退休教授柯慶明1日不幸於住處辭世，享壽73歲；太太表示，當時發現柯教授倒臥在住家客廳門口，雖立即報警求救，但當救護人員到場時，發現柯教授已經明顯死亡，家屬也放棄急救不送醫。

▲台大中文系退休教授柯慶明在住處跌倒，救護人員到場時柯教授已明顯死亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

文化部長鄭麗君得知柯教授死訊後深感哀傷遺憾，表示柯慶明學養豐厚、視野宏闊，對台灣文學的研究與拓展深具貢獻，後續文化部將呈請總統蔡英文明令褒揚，也將盡全力協助家屬處理治喪事宜。

請繼續往下閱讀...

柯慶明教授出生於1946年，畢業於台大中文系，曾赴美國哈佛大學、日本京都大學鑽研漢學；2004年台大成立台灣文學研究所後，柯還曾擔任教授、所長等職，並曾主持台灣大學出版中心。柯慶明作品以論述、散文及詩為主，文學論述多融合中國古典文學與歐美「新批評」理論，對中國文學文論、現代台灣文學美學研究卓有貢獻。

柯慶明生前著有《文學美綜論》、《境界的再生》、《中國文學的美感》、《現代中國文學批評述論》、《台灣現代文學的視野》、《萌芽的觸鬚》、《分析與同情》、《古典中國實用文類美學》、《柯慶明論文學》等著作。

▼柯慶明教授。（圖／翻攝自柯慶明臉書）