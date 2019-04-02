韓國瑜不考慮2020　謝龍介：先生不出奈天下蒼生何

記者劉昌松／台北報導

針對國民黨下屆總統候選人仍在未定之天，台南市議員謝龍介以剛參加過立委補戰的過來人經驗表示，「蔡英文不是吃素的，他們什麼招數都可以用」，對於高雄市長韓國瑜表示不考慮2020，謝龍介說「主客觀上他不考慮，不代表選民不考慮，如果人民寄託他身上，『先生不出，奈天下蒼生何』，希望大家敞開心胸，這不是為個人名位，是為中華民國。」

▲謝龍介認為國民黨一定要推出最強的總統候選人，否則2020大選不樂觀。（圖／記者劉昌松攝）

剛在3月中台南立委補選中落馬的謝龍介說：「民進黨不是軟腳蝦，蔡英文不是吃素的，你們沒有經歷過，我從補選過程中可以看到，他們甚麼招數都可以用，連保外就醫的陳水扁都可以找來當超級助選員，可以知道2020會面臨甚麼樣的困境。」

謝龍介認為，國民黨主席吳敦義很清楚，也有很高的智慧，要找出最強的候選人面對2020，雖然韓說現在要先把高雄市政做好，不考慮2020，但是「主客觀上他不考慮，不代表選民不考慮，如果人民寄託他身上，『先生不出，奈天下蒼生何』的時候，也許他就會考慮。

謝認為吳主席現在做私下溝通會有用，因為黨也要有明確態度，所有參選人都講過，如果真是要徵召的話，大家都會尊重，「面對明年1月11日，我們是不樂觀的，所以希望大家敞開心胸，不是為個人名位，是為中華民國如何再度崛起，如果人民不能讓人民幸福快樂，這個政府沒有存在的價值。」

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