「優惠不能重複使用」　麥當勞店員漏看一個小動作挨告

▲麥當勞天母店員工因為沒注意到客人帶著2支手機，誤以為客人重複使用手機優惠券。（圖為資料照／記者劉亮亨攝）

記者劉昌松／台北報導

即將在2019年6月熄燈的麥當勞天母店，先為了2018年的優惠兌換券被告上法院。台北吳姓男子用手機優惠券點餐後，把另1支手機交給後面排隊的朋友再點一份，結果櫃台服務員沒注意到，誤以為重複使用優惠券，吳男不滿被誣賴，控告麥當勞服務員和副理妨害名譽，但士林地檢署檢察官根據監視畫面等證據，認為只是誤會一場，處分不起訴。

吳男是在2018年8月31日晚上10點多，和朋友一起去麥當勞天母店消費，當時吳男先向櫃台周姓女服務員出示手機優惠券，點了起司豬排堡買1送1，然後把手機交給排在後面的朋友，再點了一份起司豬排堡買1送1。

周女看到後，說明優惠券只能使用一次，吳男就開始罵人，店內曹姓女副理發現有爭執，也上前了解，並再次說明優惠券只能使用一次，請吳男的朋友重新排隊點餐，吳男要求調閱監視器，證明他們是拿2支手機、點2次餐，但遭副理拒絕，吳男氣得報警控告周女、曹女誣指他重複使用優惠券，涉嫌妨害名譽。

檢警在勘驗店內監視器畫面後，發現吳男在櫃台時，真的2手各持1支手機，只是吳男的左手，剛好被點餐機的螢幕遮住，服務員完全看不到，而吳男點完餐後，把手機都拿給後面友人，友人出示另一支手機的優惠券點餐，被誤會是重複使用。

檢察官認為，服務員視線完全遭遮蔽，而副理後來介入時也不知實際情形，2人單純說明優惠券使用規則，吳男在爭執過程中，又沒有拿出2支手機證明自己的清白，因此認為麥當勞2名員工並沒有妨害吳男名譽的惡意，處分不起訴。

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