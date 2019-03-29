▲ 三峽北大分館兒童閱覽室變身Disney，超萌兒童節禮物。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

兒童節即將到來，新北市立圖書館三峽北大分館，特別為小朋友準備的超萌兒童節禮物，米奇、米妮、跳跳虎、小熊維尼，100公分的巨型迪士尼超可愛主角人物一起出現在兒童閱覽室裡，為小朋友推薦新書，同時陪伴小朋友閱讀，可愛又療癒的模樣，連大朋友都抵檔不住。

小朋友一進到三峽北大分館兒童室，看到閱讀座位上迎接大家的迪士尼大玩偶，都驚呼連連，爭相搶坐在卡通人物的身旁看書，捨不得離開。迎接兒童節，三峽北大分館特別重新布置兒童室，並以迪士尼為主題，更換閱讀陪伴玩偶，讓米奇、米妮、跳跳虎、小熊維尼、奇奇蒂蒂等經典卡通人物為小朋友推薦適合閱讀的好書，陪伴小朋友看書。

新北市立圖書館表示，孩子需要「閱讀」的環境和橋樑，準備充足的書、介紹好的書給孩子，是很重要的。為了拉進孩子與書的距離，三峽北大分館兒童閱覽室除了有造型獨特、可移動的創意書架，還有療癒系的大熊陪小朋友閱讀。大熊玩偶一方面是圖書館的擺飾，一方面可以陪伴小朋友看書，告訴大家閱讀陪伴的重要。

三峽北大分館主任黃鎮說，超萌大熊幾乎成為北大分館的招牌，相當受到小朋友的歡迎，圖書館也意外發現，小朋友對大熊看的書都很感興趣，前一陣子大熊送洗時，小朋友頻頻問館員阿姨，為什麼大熊那麼多天沒有來？也會說要看大熊看的那本書，所以這次特別在兒童節前夕，新添置迪士尼卡通玩偶，希望透過米老鼠推薦新書與好書，讓小朋友喜歡到圖書館。

另外，配合迪士尼卡通玩偶新登場，三峽北大分館特別在29日舉辦了「迪士尼家族見面會」故事活動，並安排精采有趣的繪本故事、帶動唱、故事劇、以及小館員體驗營，提前歡慶兒童節。