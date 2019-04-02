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Love From Taiwan！　愛心米淨水解非洲災民饑渴

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▲▼熱帶氣旋伊代(Idai)在東部非洲造成嚴重災情，非洲慈濟志工在馬拉威、莫三比克、辛巴威展開緊急階段救災工作，發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「台灣的愛心米來了！乾淨的水來了！」熱帶氣旋伊代(Idai)在東部非洲造成嚴重災情，災區急需糧食、淨水、安全住處、防疫藥物等，非洲慈濟志工3月11日已陸續在馬拉威、莫三比克、辛巴威展開緊急階段救災工作，發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等。慈濟持續從各地調度物資馳援非洲，盼盡速幫助原本就貧窮的災民重建家園。

根據聯合國人道主義事務協調辦公室(OCHA)、莫三比克國家緊急救難中心(INGC)提供的資訊，截至3月底，熱帶氣旋伊代造成數百萬人受災，死亡人數和受損程度繼續上升，除了食物、乾淨飲用水、住處的需求，莫三比克已傳出霍亂疫情，並正式請求國際援助。

在馬拉威，慈濟在青溝貝部落(Ching'ombe)發放玉米粉、援建受損的房屋。

請繼續往下閱讀...

在莫三比克，慈濟志工在熱帶氣旋伊代登陸前，已開始進行物資籌備。風災後，慈濟志工前往1千多公里的重災區貝拉市(Beira)等城市勘災。災區作物和家園被淹沒，慈濟志工親眼所及，災民安置所每天只能分得一杯豆子，煮成豆湯後，就是安置所44位災民每天共吃的一餐。慈濟志工繼續前往其他安置中心訪視，有的是數十人一天共吃一杯豆子或玉米粉，也有的，是一個家庭無論多少人口，唯一被分配到的一杯糧食，需要維持一週。

在辛巴威，河水暴漲沖斷橋樑、土石流淹沒村莊，倖存者光著腳踩著臨時搭建的簡易木橋，回到村子裡找失蹤的親人。倖存村民向慈濟志工表示，儘管找到的是遺體，讓他們入土為安，我才能得到一點慰藉。

非洲慈濟志工在莫三比克、辛巴威陸續發放台灣大米、玉米粉、油、豆子、毛毯、淨水設備、盥洗用品等民生需求。災後孤立無援的辛巴威棟貝區(Dombe)人民表示，慈濟是第一個抵達的NGO團體。

▼災區學校毀損，慈濟志工勘災時看到學生駐足校園，安慰孩童難過的心。

▲▼熱帶氣旋伊代(Idai)在東部非洲造成嚴重災情，非洲慈濟志工在馬拉威、莫三比克、辛巴威展開緊急階段救災工作，發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等。（圖／慈濟基金會提供）

▼非洲慈濟志工發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等物資給受災民眾。

▲▼熱帶氣旋伊代(Idai)在東部非洲造成嚴重災情，非洲慈濟志工在馬拉威、莫三比克、辛巴威展開緊急階段救災工作，發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等。（圖／慈濟基金會提供）

3月底，慈濟在莫三比克發放生活包，內容除了有糧食、毛毯，因水災後缺乏乾淨飲用水、災區陸續傳出霍亂、瘧疾疫情，慈濟發放的生活包還有淨水藥劑、清潔用品、蚊帳。

發放現場，慈濟志工為災民送來糧食、淨水。烈日高溫下，慈濟志工看到受災鄉親對生命的「渴望」，志工為鄉親一一倒水，遞上沁涼且乾淨的淨水，解除連日來的渴。

慈濟基金會表示，非洲慈濟志工秉持「人傷我痛、人苦我悲」的精神，災後親自前往災區勘災，並傳回當地訊息。台灣慈濟花蓮本會4月2日也派員前往非洲，與非洲慈濟志工一起持續進行救援，實地勘查災民所需，儘管幅員超過2千多公里的災區重建路難行，慈濟志工將持續關懷災民，規劃中長期人道救援行動。

▼災後缺乏乾淨的飲用水，慈濟志工一一為鄉親倒上淨水，解災民的渴。

▲▼熱帶氣旋伊代(Idai)在東部非洲造成嚴重災情，非洲慈濟志工在馬拉威、莫三比克、辛巴威展開緊急階段救災工作，發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等。（圖／慈濟基金會提供）

▼災區糧食貧乏，慈濟志工3月31日在莫三比克發放台灣愛心米，一解災民數週來的饑餓。

▲▼熱帶氣旋伊代(Idai)在東部非洲造成嚴重災情，非洲慈濟志工在馬拉威、莫三比克、辛巴威展開緊急階段救災工作，發放台灣愛心米、慈濟毛毯、生活包、淨水藥劑、蚊帳、防疫藥物等。（圖／慈濟基金會提供）

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