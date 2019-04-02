讀冊發起二手書義賣　去年一共賣出12000本挺公益

▲TAAZE讀冊生活公益月，結合公益單位發起二手書義賣活動。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

兒童清明4天連假即將到來，出遊之餘，也不妨利用時間斷捨離清一下家中舊書，把不再看的二手書捐給有需要的機構。TAAZE讀冊生活結合公益單位發起二手書義賣活動，並將所得捐款對象分為15大類，民眾可以選擇哪一本書要捐給哪一個公益單位。

2015年起，TAAZE常態募集二手書義賣，長期邀請公益團體成為二手書義賣受捐單位，統計至今曾有40個單位接受二手書義賣的捐贈，目前在線受捐單位共有20個。此外，2018年度共3,100位賣家加入義賣，共售出12,000本二手書，累計參與的賣家人數將近9,000人，至今超過300萬元挹注公益。

目前在TAAZE讀冊生活義賣二手書的所得捐款對象共有15大分類，包括青少年兒童福利、性別權益、老人照護、動物保護、友善環境、婦女福利、婦幼保護、國際救援、身心障礙福利、醫療照顧、職場關懷、原住民族、農漁民權益、移工權益、生命關懷。進一步觀察發現，其中以少兒類社福機構較受關注，2018年公益單位總受捐金額TOP 3類別則是青少年兒童福利、老人照護、動物保護。

為號召大眾一同響應義賣二手書挺公益，TAAZE讀冊生活特別在4月發起公益月，除了義賣二手書，賣家還可以選擇想捐贈的公益單位，此外，活動籌畫了包括中華安得烈慈善協會、慈懷社會福利基金會、善慧恩社會慈善基金會、忠義社會福利事業基金會、台灣兒童少年希望協會、中華育幼機構兒童關懷協會、羅慧夫顱顏基金會等7大公益單位的推薦書單，以及新書、雜誌、電子書、百貨選品等，不論是買書或賣書，都能一起為公益單位加油打氣。