商用市場首季報喜　租賃市場增溫強

▲101,南山,商辦。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／綜合報導

台商回流、建商積極獵工業地，以及北市商辦租賃滿租熱絡，造成2019年開春商辦市場熱絡。企業看好台中高雄加碼投資、建商買工業地蓋廠辦；根據依據信義全球資產第一季統計，商用不動產中以工業地產為首季焦點，台商回台投資意願持續擴大，以中、南部交易最為熱絡。辦公室去化表現亮眼，台北市平均售價來到84.3萬，而租賃市場需求持續旺盛，空置率已降到5%以下來到4.16%。

信義全球資產經理王維宏表示，受台商回流擴大投資台灣積極尋地蓋廠房，工業地產持續成為2019年首季焦點，買方多以科技、傳產業，物流廠房需求旺盛，全聯實業及全家分別在台中投資物流中心，企業看好台中及高雄，持續加碼投資，海霸王以約54億元標下高雄85大樓。另外，建商看好市場需求積極獵地，而首季土地交易金額最大一筆，和碩建設以70.78億元標下土城區元和段土地。華固建設看好新北市廠辦需求，以20.55億元買下新莊區工業土地，將興建廠辦大樓。

整體而言，北市商辦租賃優於買賣，信義世貿商圈租賃需求持續擴大，許多辦公大樓因此調高租金，預計今年空置率持續下修，頂級辦公需求持續增溫。

從買賣交易來看，各級辦公價格呈現持平走勢，平均售價維持在84.3萬，而年化毛租金資本化率在售價持平，但租金行情明顯上漲的情況下，小幅上漲至2.49%。 反觀租賃市場方面，北市辦公室租賃需求熱度不減，租金漲幅明顯高於售價，需求大於供給，使得平均租金上漲至2,261元，空置率下修幅度明顯來到4.16%，各商圈租金都呈現微幅調漲的趨勢。

由於南山廣場進駐率高，聯合報總部大樓全棟滿租的情況下，帶動了信義世貿商圈辦公大樓喊漲，平均租金上漲至3,132元，空置率大幅下修至4%以下，來到3.5%。2018年第一季釋出的國泰民生建國大樓，持續拉高松江南京租金行情，平均租金大幅上漲至1,862元。復興南京商圈，空置率下降幅度出現4年來的新低點，來到3.7%。

內科廠辦市場，連續五季售價維持平盤走勢，平均售價為51.1萬元，租金資本化率為2.74%，平均租金小幅上升至1,168元，空置率持平在3.45%。文德段出現有史以來空置率的新低點，來到5.54%。大型企業往內科購置整棟廠辦依舊熱絡，中電開發以14.5億元購入壹電視大樓整棟廠辦，而內科可開發土地已寥寥無幾，許多建商已轉往潭美段購地蓋廠辦。