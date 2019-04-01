農委會招聘小編澄清假消息　莊瑞雄：我們農業縣立委挺你！

▲綠委莊瑞雄力挺農委會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

農委會遭指以政府預算養「網軍」，農委會主委陳吉仲今（1）日在立法院備詢時回應，絕對沒有網軍，媒體如果具名絕對提告。綠委莊瑞雄也在會中相挺表示，農委會多編了幾個人是必要的，4個人可以成立一個軍，說出去會被別人笑掉大牙，「我們農業縣立委挺你，你要挺住！」

立委鄭天財質疑，公務人員才是最負責任的，有了這個新農業政策，願意花1000多萬養小編，自己的政策自己解釋，怎麼還要委外招標？立委賴瑞隆提出，很多假消息是個趨勢，都要面對網路上的假消息，假的就變真的了。

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「如果是針對我個人，我不在乎。」陳吉仲回應，幾乎每天都面臨假消息或不實報導，今年1400萬的招標，其實沒有那個高的金額，以後絕對會是官方的保證，也會在第一時間回應，絕對沒有所謂的網軍，媒體如果具名絕對提告。

莊瑞雄也說，農委會被質疑網軍，居心不良的攻擊對農民是很大的損害，後面要付出的善後代價會更大，農委會多編了幾個人是必要的，4個如果能捍衛農業，及時澄清假消息，這有什麼好哀嚎的？農委會的素質是素質最高的，付出很大的心力，被攻擊就是因為選舉。

「我們農業縣立委挺你，你要挺住！」莊瑞雄表示，4個人可以成立一個軍，說出去會被別人笑掉大牙，現在的氣氛很奇怪，一方面期待各地方政府幫忙賣農產品，又要擔心跳票，也就是俗稱的芭樂票。陳吉仲則說，非常歡迎兩岸的農產貿易，因為這是市場導向，願意齊心讓農委會了解知道，讓MOU成真。