快訊／桃園超商ATM找到了！慘遭拖走丟溪流　126萬鈔票失蹤「剩空殼」

▲桃園市新屋鄉一家小7內ATM遭竊，整台提款機遭竊賊拖走，警方1日下午在桃竹交界處福興溪流尋獲，僅剩提款機空殼，裡面126萬現金一毛不剩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區一家統一超商，上月30日凌晨遭棄賊入侵拖走整台提款機，1日下午被發現提款機現身在桃園市與新竹縣接界處的福興溪，警方鑑識人員發現整台提款機被敲開僅剩空殼，裡面126萬元現金一毛不剩，鑑識人員已將提款機帶回採證，並追查在逃竊盜集團共犯。

警方調查，專案小組人員發現竊賊在新屋鄉行竊後，逃逸沿途路面有長長白色刮痕，案發現場附近草叢水溝發現遭竊提款機螢幕與部分零件，甚至還有未拆封全新板手等工具，加上1日下午被丟棄在福興溪提款機，鑑識人員均已採證送驗。

位於新屋區中山東路的統一超商3月30日凌晨被至少4人組成的竊盜集團入侵，其中一名竊嫌入侵超商後打破櫥窗，將位於角落的自動提款機以鐵鍊綁在白色轎車後方拖走，然後再從平鎮區偷來的另一輛小貨車「接力」載走；31日在新竹縣政府內的另一家統一超商超商也被竊賊從天花板入侵後搜刮11萬元現金後逃逸，新竹縣警方已逮捕涉案歐姓男子到案，目前正追查其他共犯。

警方表示，2件超商竊案犯案手法雷同，犯案車輛車牌都有粗糙變造痕跡，均屬白色馬自達轎車，目前針對已落網歐姓男子交友狀況過濾分析，桃竹兩地警方研判這2起超商竊案，應為同一夥竊盜集團所為。

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