台南清明節應景食品抽驗　衛生局：全數合格！

▲因應清明時節來臨，為使市民食的安心，台南市衛生局派員加強清明應景食品抽驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應清明時節來臨，為使市民食的安心，台南市衛生局派員加強清明應景食品抽驗，於傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域抽驗潤餅皮、油麵、豆製品（豆干、豆干絲等）、豆芽菜、素食製品及三牲等即食熟食產品，共79件，檢驗結果全數合格。

「清明」是農曆二十四節氣之一，也是祭祀祖先重要的節日，而民間會有掃墓、祭祖、踏青及吃潤餅等習俗活動，故後人祭祖掃墳時會準備三牲五果及潤餅等食物祭拜祖先。

台南市衛生局指出，應景食品抽驗檢驗項目包括動（植）物性成分、防腐劑、甜味劑、二氧化硫、過氧化氫、甲醛、二甲基黃、二乙基黃、皂黃、衛生指標菌及硼酸及其鹽類等項目，檢驗結果79件皆符合規定。

台南市衛生局呼籲食品業者從事食品製造販售應依據「食品安全衛生管理法」規定，產品產製販售過程應符合「食品良好衛生規範準則」，以符合相關規定。提醒消費者選購食品時須看清產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存且勿於常溫環境下放置過長，以避免微生物滋生危害健康，另變質或腐敗的食材切勿烹調，同時應避免生熟食交叉汙染並澈底煮熟，避免食品中毒發生，清明佳節才能吃得健康又安心；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。