清明節聰明吃潤餅　提升健康不長胖

▲在家DIY自製潤餅，吃出健康好滋味可是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節是國人的四大節日，除有掃墓祭祖、慎終追遠的習俗外，大家也會在這節日吃應景的食物，如「潤餅」，潤餅雖然好吃但熱量可不低，兩張潤餅皮加上餡料，約有500大卡的熱量，有體重控制需求的民眾要留意。

台南市衛生局指出，如何在家DIY自製潤餅，吃出健康好滋味可是一門大學問呢！潤餅的餅皮在選擇上可挑選全麥的潤餅皮，以增加膳食纖維攝取，但兩張潤餅皮就有四分之一碗飯的熱量，若餡料內又加了皇帝豆等全榖雜糧類食物，就不宜再攝取飯、麵等全榖雜糧類。

餡料內豆魚蛋肉類的部分：香腸切片及滷三層肉為高含鹽量的高脂肉類，建議更換為海鮮、雞胸肉、里肌肉等低脂肉類或豆干，以減少脂肪攝取量；蛋酥改為煎的蛋皮。蔬菜水果類可以多選擇當季新鮮蔬果，像是小黃瓜絲、玉米筍、木耳絲、蘆筍、紅蘿蔔絲、苜蓿芽、紫高麗菜絲、蘋果片。新鮮蔬果含豐富的維生素、礦物質、植化素、天然抗氧化劑及膳食纖維，對於身體全面的保護功不可沒。豆魚蛋肉類和蔬菜類的烹調方式，建議使用水煮、川燙等方式烹調，減少油炸、油煎，也可以降低熱量喔！

最後灑上的糖粉可改為海苔酥、無糖花生粉或香菜末更為健康；但要注意的是花生粉的用量還是需要控制的，因為花生粉屬於油脂與堅果種子類，一湯匙（免洗湯匙）的花生粉約等於三分之一湯匙的植物油，熱量45大卡，不容小覷。只要遵循以上飲食原則自製潤餅，就能輕鬆做出均衡營養又美味的健康潤餅！