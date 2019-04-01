　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

清明節聰明吃潤餅　提升健康不長胖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲在家DIY自製潤餅，吃出健康好滋味可是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝）

▲在家DIY自製潤餅，吃出健康好滋味可是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節是國人的四大節日，除有掃墓祭祖、慎終追遠的習俗外，大家也會在這節日吃應景的食物，如「潤餅」，潤餅雖然好吃但熱量可不低，兩張潤餅皮加上餡料，約有500大卡的熱量，有體重控制需求的民眾要留意。

台南市衛生局指出，如何在家DIY自製潤餅，吃出健康好滋味可是一門大學問呢！潤餅的餅皮在選擇上可挑選全麥的潤餅皮，以增加膳食纖維攝取，但兩張潤餅皮就有四分之一碗飯的熱量，若餡料內又加了皇帝豆等全榖雜糧類食物，就不宜再攝取飯、麵等全榖雜糧類。

▲在家DIY自製潤餅，吃出健康好滋味可是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝）

餡料內豆魚蛋肉類的部分：香腸切片及滷三層肉為高含鹽量的高脂肉類，建議更換為海鮮、雞胸肉、里肌肉等低脂肉類或豆干，以減少脂肪攝取量；蛋酥改為煎的蛋皮。蔬菜水果類可以多選擇當季新鮮蔬果，像是小黃瓜絲、玉米筍、木耳絲、蘆筍、紅蘿蔔絲、苜蓿芽、紫高麗菜絲、蘋果片。新鮮蔬果含豐富的維生素、礦物質、植化素、天然抗氧化劑及膳食纖維，對於身體全面的保護功不可沒。豆魚蛋肉類和蔬菜類的烹調方式，建議使用水煮、川燙等方式烹調，減少油炸、油煎，也可以降低熱量喔！

最後灑上的糖粉可改為海苔酥、無糖花生粉或香菜末更為健康；但要注意的是花生粉的用量還是需要控制的，因為花生粉屬於油脂與堅果種子類，一湯匙（免洗湯匙）的花生粉約等於三分之一湯匙的植物油，熱量45大卡，不容小覷。只要遵循以上飲食原則自製潤餅，就能輕鬆做出均衡營養又美味的健康潤餅！

ET快訊
送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉：2020不在計劃之內
入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚：靈魂都在發抖

關鍵字：清明節,潤餅,健康

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

員林警2槍射逃逸贓車　近拍影像曝光！槍響瞬間畫面歪掉

影／屁孩狠咬一口！護理師手烙下「深齒痕」紅腫痛爆　恐龍家長裝沒看見

蔡英文維安警車占停私人土地　市場管理員怨「鴨霸」：民不與官鬥　

清水深夜惡火「2死3重傷」　家屬：不敢告訴老人家噩耗...

清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊

藍寶堅尼逆向撞油罐車！　「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆

藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

KTV合唱完最後一首歌...3男女互相擁抱道別：我陪你　旅館內輕生

清明節聰明吃潤餅　提升健康不長胖

海巡與你同行　一次全體驗小琉球生態、海巡生活　

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

清明節聰明吃潤餅　提升健康不長胖

海巡與你同行　一次全體驗小琉球生態、海巡生活　

三隻小豬來找”茶”　長女餐飲科學生兒童節執教鞭

王金平上台高歌　賀大專校友聯合會理監事授證

台東清明返鄉專車732席秒殺！再訂要等4月2日　同樣網路訂票

這風景真「梅」！　南投仁愛辦「愛就要酸在一起」帶你採梅趣

遊艇興達港外海失去動力待援　岸海合力救援平安拖回

台南需要標準室內游泳池　李啟維：提升游泳運動成績

海軍盛事！敦睦遠航國內最終站花蓮　3/31至4/1開放參觀

哨音響亮手勢明確！維護清明連假交通順暢　警強化指揮技能

免費看壞壞片！「成人版抖音」半年海賺9千萬　警傻眼：會員狂暴增

吳敦義拒座「總統椅」　4/10前會韓國瑜談初選

陳偉殷救援未解決打者　馬丁利：他沒事的

桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

睡前滑手機？國衛院研究：每多使用1小時睡眠延遲又少睡

日本新年號首用國書！「令和」典故取自梅花歌　盼人民勇敢盛開

觀光局前副座千字轟林佳龍「噁心」！　交通部還原逼退真相

支持柯文哲選總統？　宣明智：對的人都應該支持

郭台銘臉書發文被揣測選總統　韓國瑜埋伏筆「大家靜觀其變」

【獨家】法務部長蔡清祥談檢察改革：正人先正己！不容操守瑕疵！

地方熱門新聞

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

1名醫師守護全島　義大進駐綠島..

佯裝新進員工行竊　巧遇員工報警..

診斷性子宮腔鏡　可發現深層子宮..

全國最長苦楝樹隧道在六腳

阿仁局長督軍　永康警查獲外勞店..

王金平高歌　賀大專校友聯合會授..

這風景真「梅」！原住民採梅活動

全國大專校友盃慢壘　嘉市開打

三隻小豬來找”茶”　長女學生執..

墾丁音樂季逢連假　緝毒犬威力掃..

敦睦遠航國內最終站花蓮　今明開..

全台首場桐花祭圓林仔浪漫登場

船員不慎落海　海巡援送醫不治　

更多熱門

相關新聞

90歲阿嬤包「草仔粿」！網淚：吃不到了

清明節就要到了，各家各戶也開始準備當天要用的東西。一名女網友在臉書上貼文，高齡90歲的外婆這幾天為了清明節開始忙進忙出，準備製作古早味的小點「草仔粿」。貼文一出，網友們也紛紛懷念起以前阿嬤做的古早味，直呼一定要好好珍惜這幸福的味道。

清明連假也能賺錢！一張表讓你秒懂最夯連假概念股

清明連假　金山警啟動交通管制

掃墓打擾「3條巨蟒」　居民喊：別殺要發了

春捲皮、豆腐含違法防腐劑！清明食品3件違規

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

阿信報喜：今天說的都是真的！

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

帥醫「床上超母湯」！妻淚：為何娶我

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

今低溫14度全台有雨　北部一路下到清明連假

地表最強煞車聲控！網淚：我家的只有休眠模式

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體睡

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面