「趁年輕到大陸發展」外遇父欠債害他差點坐牢　兒心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

台南李姓男子和姊姊從小由母親及舅舅扶養長大，父親婚後流連酒家，離婚了還假裝在大陸發展事業有成，藉機騙取證件到銀行開戶並留下大筆債務，害他差點揹上黑鍋去坐牢，如今沒錢了才回頭要求親人照顧，而自己一個月的薪水只有3萬元，實在無力也不想負擔父親的晚年，因此提告要求免除扶養義務。

▲李男的父親北上發展事業，卻沉溺於酒家等聲色場所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

李男表示，雙親結婚後不久，父親就入伍服了3年的兵役，直到姊姊2歲多才退伍，接著以「北部比較有發展機會」為由，帶著家人到北部經營鋁門窗事業，沒想到他卻只顧著流連酒家、理容院等聲色場所，甚至長時間在外與其他女性交往、同居，放任母親一人在家操持生活大小事。

1987年李男的母親受不了決定離婚，父親離開後也從未主動探視，從小到大一直都是由母親和舅舅等人照顧姊弟倆；他提到，2003年時父親突然主動聯繫母親，聲稱自己在大陸發展數年，事業做得頗有規模，提議應該要讓年輕人跟著一起去發展，「媽媽不疑有他，就把我的證件交給爸爸，結果他擅自使用我的名義到銀行開戶、申請支票使用，留下大筆債務後就閃避不理，害我被告差點面臨牢獄之災。」

▲李男被父親拿走證件到銀行開戶，還差點因為詐欺案被判刑入獄。

現在，李男洗清詐騙的嫌疑，靠每個月3萬元的薪水照顧母親和臥病在床的外婆，今年1月接獲社工聯絡希望他幫助父親，但自己實在沒有多餘的心力再多照顧一人，因此決定提告要求免除對父親的扶養義務。

台南地院法官認為，李男的母親在親筆書信中講述與前夫的交往過程，也提到對方疏於家庭照顧、從未分擔養育責任，一直以來都是仰賴娘家弟弟協助，才把兒女拉拔長大，字字血淚、辛酸令人相當同情，最後准許免除扶養義務，全案仍可提起抗告。

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