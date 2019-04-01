轎車深夜閃方向燈停海邊　警強制打開車門搶救燒炭女

▲恆春警分局警員黃俊豪、曾亮勳協助將賴女送醫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

感情及工作不順遂的台中29歲賴姓女子，萌生輕生念頭，開車南下並將車輛停於屏東恆春後壁湖出水口處，在車內吃了安眠藥後企圖燒炭自殺，幸警方巡邏發現，通報救護人員協助她送醫治療，救回一命，讓她及家屬相當感激。

恆春分局龍水派出所警員黃俊豪、警員曾亮勳日前擔服凌晨零時至2時巡邏勤務時，於零時許在大光路段後壁湖出水口處發現一輛黑色自小客車車方向燈閃爍並停駛於海堤，直覺可疑，遂上前查看。

▲▼恆警救人。

發現駕駛賴女 臉色蒼白，倒臥駕駛座昏睡。警方研判情況有異，立即拍打窗戶叫醒她問為何獨自一人於車內時，便發現該自小客車副駕駛座前有堆放木炭正燃燒，警方便立即先行強制開啟車門、將炭火拿出並撲滅灰炭。

警方了解，賴女近日因感情與工作不順遂，萌生輕生念頭，在前一晚的22時許，獨自駕車上開地點意圖燒炭、服用安眠藥自殺，員警先安撫她的情緒，連絡救護人員到場，協助將她送醫治療，並通知其台中家屬到場，家屬接獲 警方通知，嚇了一跳，警方也開導賴女珍惜生命、多替家人著想，她終向家屬表示再也不會意氣用事。

恆春分局分局長楊龍祥表示，警察除取締違法、維護交通外，對於轄區內偏遠角落、可疑人、事、物應能主動前往、積極關注，期勉同仁能本著服務的精神，尤其這能「救人一命，勝造七級浮屠」工作，更是警察「親民、便民、愛民」的最佳寫照。

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