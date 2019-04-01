　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣秦姓男子騎車未戴安全帽被警方攔下，他打電話向懷孕的林姓未婚妻求助，並趁機塞給未婚妻毒品，被眼尖的員警發現，與林女前來的林姓女子見狀，和警方拉扯，造成警方眼睛、指頭受傷，被警方拆穿後還故詢問女友「誰借過這件外套，為何留下毒品」，警方訊後依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌送辦。縣警局葉明潭獲悉員警抓人受傷，頒獎慰問。

▲▼東港警方查獲秦姓男子持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣東港警方查獲種秦姓男子涉嫌持有毒品。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼東港警方查獲秦姓男子持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼縣警局長葉明潭貧頒給東濱派出所長郭瑾樺。所長眼角受傷。

▲▼東港警方查獲秦姓男子持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港分局東濱所所長郭瑾樺於前天30日凌晨零時許，率警員呂清江執行巡邏勤務時，行經東港鎮中正路段時發現兩名男子雙載騎乘機車未戴安全帽，攔下盤查。

▲▼東港警方查獲秦姓男子持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼東港警方逮獲秦嫌。

▲▼東港警方查獲秦姓男子持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

一開始他們假意接受盤查，後座男子打開皮夾掏出根本不是他本人的身分證要給警方盤查，警方查覺有異，該男子不斷踱步又不願提供身分證號碼，後來還打電話叫懷有身孕的未婚妻和友人到場助陣。

未婚妻到場，不發一語躲至男子背後，警方立刻注意到該男子將口袋內一包疑似毒品東西遞給其未婚妻，所長上前請該女子將手打開後發現一包毒品甲基安非他命。

警方表示，24歲的秦姓男子（有竊盜前科）不像智能不足的人，在警方盤查時指警察搶走他的皮夾內的錢，反而引起所長聯想到他皮夾內有分裝毒品常用夾鏈袋，再度要求他出示證件時，秦男不從卻打電話給23歲林姓未婚和39歲林姓友人（宜蘭縣人）到場後大吼大叫、干擾警方盤查，甚至動手拉扯警方，經快打警力到場控制住現場狀況後，在他的未婚妻手上查獲一包安非他命。　

警方對秦犯案不敢面對，還將懷孕女友扯入，不禁搖頭，訊後將他們分別送辦。

東港警分局長劉清俊肯定所長主動積極查緝毒品配合安居專案，有效淨化轄區治安，籲請民眾發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

ET快訊
恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
韓國瑜自爆：收到馬雲來信表明「想到高雄看看」
華航何煖軒因機師罷工下台　總經理謝世謙接掌董座

關鍵字：屏東,東港,警察,郭瑾樺,毒品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

女和2男上床反咬性侵！對話內容露餡　求償「2千萬」空手而回

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

女和2男上床反咬性侵！對話內容露餡　求償「2千萬」空手而回

12歲童遭酒駕男撞飛昏迷指數6！　網友集氣盼兒童節前脫險

行車擦撞引口角　水電工亮鋁棒馬路上追著打

快訊／北市內湖托嬰中心男嬰突無呼吸心跳　警消急送醫搶救

台南安南區廟會搶轎太激烈　1男「頸肩流血」紅包壓驚

1501張性愛照險曝光！　渣男「我要分享給朋友」：讓妳爸知道真面目

「就是要買！」女駕駛路口霸氣停車堵一排　網怒：千錯萬錯都是壽司錯！

台版《不可能任務》影像曝光！狂賊凌空闖縣府一身黑抱走金庫

「伊森韓特」狂劫134萬！拖走超商整台ATM　再闖竹縣府垂降偷金庫

歐盟規定2022年「新車加裝限速裝置」！降低肇事率救2.5萬人

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否認虐待

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

中職／中信兄弟觀眾人數微成長　劉志威：戰績加彭政閔

郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T

Superdry、TOUGH巡迴送愛！4月起5場時尚義賣北中南全走透

愚人節最悲淒！　茄子蛋：女生說要在一起，至今還是沒有

大陸華映追債大同未即時公告　證交所開罰10萬元

川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

KTV合唱完最後一首歌...3..

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體..

超商提款機不見了！2賊強拖搬走..

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒..

清水惡火毀家！屋主姊夫：才剛計..

藍寶堅尼逆向對決油罐車　車主身..

北市明星高中師性侵學生　2人受..

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被..

「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說..

妻拒絕「小三日」反遭嗆聲：一人..

驚悚畫面曝光　婦人遭休旅車輾撞..

董娘抓姦櫃姐　夫：衛生紙沖掉沒..

更多熱門

相關新聞

12歲童遭酒駕男撞飛　昏迷指數6！

屏東縣林姓男子30日晚間，下班後在工廠喝酒，返家途中，途經萬丹鄉大學路旁藍球場旁時，看到警方在前方處理車禍，為閃避警方，追撞到剛打完籃球準備返家黃姓兄弟，其中就讀小六的弟弟被撞飛對向車道，經送經急救，昏迷指數6。

宣戰吩坦尼　陸批美濫用止痛藥

宣戰毒品之王 陸列管吩坦尼類藥品

轎車深夜閃方向燈停海邊　警及時救回燒炭女

2男停路中叫不醒　警破窗搶救超傻眼

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

《玩很大》輸了走心：氣死！

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面