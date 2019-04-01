屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻...把毒品塞給她

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣秦姓男子騎車未戴安全帽被警方攔下，他打電話向懷孕的林姓未婚妻求助，並趁機塞給未婚妻毒品，被眼尖的員警發現，與林女前來的林姓女子見狀，和警方拉扯，造成警方眼睛、指頭受傷，被警方拆穿後還故詢問女友「誰借過這件外套，為何留下毒品」，警方訊後依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌送辦。縣警局葉明潭獲悉員警抓人受傷，頒獎慰問。

▲屏東縣東港警方查獲種秦姓男子涉嫌持有毒品。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼縣警局長葉明潭貧頒給東濱派出所長郭瑾樺。所長眼角受傷。

東港分局東濱所所長郭瑾樺於前天30日凌晨零時許，率警員呂清江執行巡邏勤務時，行經東港鎮中正路段時發現兩名男子雙載騎乘機車未戴安全帽，攔下盤查。

▲▼東港警方逮獲秦嫌。

一開始他們假意接受盤查，後座男子打開皮夾掏出根本不是他本人的身分證要給警方盤查，警方查覺有異，該男子不斷踱步又不願提供身分證號碼，後來還打電話叫懷有身孕的未婚妻和友人到場助陣。

未婚妻到場，不發一語躲至男子背後，警方立刻注意到該男子將口袋內一包疑似毒品東西遞給其未婚妻，所長上前請該女子將手打開後發現一包毒品甲基安非他命。



警方表示，24歲的秦姓男子（有竊盜前科）不像智能不足的人，在警方盤查時指警察搶走他的皮夾內的錢，反而引起所長聯想到他皮夾內有分裝毒品常用夾鏈袋，再度要求他出示證件時，秦男不從卻打電話給23歲林姓未婚和39歲林姓友人（宜蘭縣人）到場後大吼大叫、干擾警方盤查，甚至動手拉扯警方，經快打警力到場控制住現場狀況後，在他的未婚妻手上查獲一包安非他命。

警方對秦犯案不敢面對，還將懷孕女友扯入，不禁搖頭，訊後將他們分別送辦。



東港警分局長劉清俊肯定所長主動積極查緝毒品配合安居專案，有效淨化轄區治安，籲請民眾發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。