12歲童遭酒駕男撞飛昏迷指數6！　網友集氣盼兒童節前脫險

▲12歲男童遭酒駕撞飛，網友紛紛集氣。（圖／翻攝自Facebook／屏東縣萬丹鄉交流地）

記者陳崑福／屏東報導

又是酒駕肇事！屏東縣林姓男子3月30日晚間下班後在工廠喝酒，返家途中，途經萬丹鄉大學路旁藍球場旁時，看到警方在前方處理車禍，為閃避警方，追撞到剛打完籃球準備返家黃姓兄弟，其中就讀小六的弟弟被撞飛對向車道，經送經急救，昏迷指數6。

▲▼林姓機車騎士3月30日酒後追撞黃姓兄弟，其中12歲弟弟昏迷指數6。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

男童親友在地方臉書社團《屏東縣萬丹鄉交流地》上發文請網友幫忙集氣，希望黃姓男童能在兒童節前，能脫離險境。貼文湧進上千名網友幫黃小弟加油；黃童親友並痛斥林姓男子喝酒肇事，要求司法加重酒駕者的罰責。

警方表示，30歲林男子於30日下班後在工廠喝酒，喝了3甁啤酒，隨後騎著機車返家，途經萬丹鄉大學路籃球場旁，發現前方有員警正在處理車禍。

他擔心被警方發現酒後騎車，為閃避警方，撞上前方的黃姓兄弟，由於撞擊力相當大，16歲的哥哥全身多處擦挫傷，而12歲的弟弟則被撞飛橫越對向車道，傷勢相當嚴重，目前在高雄長庚醫院治療，昏迷指數6。

警方聽到巨大撞擊聲音，趕往處理，聞到林姓男子渾身酒氣，將他帶回調查，酒測值0.29毫克。林嫌供說，知道不能酒後騎車或開車，但認為應該不會有事，沒想到發生車禍，對此很後懊悔。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。