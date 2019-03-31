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海軍盛事！敦睦遠航國內最終站花蓮　3/31至4/1開放參觀

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▲花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人在遠航支隊長王國強將軍、花防部指揮官陳忠文將軍的引領下，參觀文宣館聽取簡報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人在遠航支隊長、花防部指揮官的引領下，參觀文宣館聽取簡報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人在遠航支隊長王國強將軍、花防部指揮官陳忠文將軍的引領下，參觀文宣館聽取簡報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海軍今年敦睦遠航訓練支隊國內航訓最終站31日一早來到花蓮，自31日起自4月1日一連2日於花蓮港23、24號碼頭開放參觀，吸引大批民眾前來觀看海軍的年度盛事。

31日清晨，磐石（油彈運補艦）、田單（成功級艦）及武昌（康定級艦）等3艘軍艦，緩緩駛入花蓮港，海軍迷早已聚集港口，紛紛拿起相機捕捉難得的一刻。民眾除可登艦參觀現役武器裝備、磐石軍艦文宣館，還可觀賞海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊的精彩演出。英姿煥發的儀隊無論是托槍、舉槍或轉身，手勢步伐均整齊劃一；莒拳隊則是一聲令下磚瓦瞬間爆破，精湛的擊破戰技讓人驚呼連連。

▲花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人在遠航支隊長王國強將軍、花防部指揮官陳忠文將軍的引領下，參觀文宣館聽取簡報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴及市長魏嘉賢均登艦參觀。

花蓮縣長徐榛蔚感謝國軍健兒、海軍健將每年都來到花蓮，讓地方鄉親登艦學習，進而認識海軍、支持海軍，期勉所有的畢業生以身為中華民國的國軍為榮，嚴守軍紀，離開花蓮港後，祝福大家驗證課程理論與航行實務，學以致用，成為中華民國最優秀、最扎實的尖兵。

磐石軍艦文宣館包含國家形象走廊、來賓合影區、國防自主館及藝文館四大區域，以平面陳展、影音及立體展品展出國家先進科技，台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等成果。

▲花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人在遠航支隊長王國強將軍、花防部指揮官陳忠文將軍的引領下，參觀文宣館聽取簡報。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣長徐榛蔚、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人在遠航支隊長王國強將軍、花防部指揮官陳忠文將軍的引領下，參觀文宣館，並聽取簡報，徐榛蔚聽取簡報後，也再次肯定海軍保衛國家安全的貢獻，並貼心邀請地方業者準備花蓮伴手禮慰問海外僑胞。

花蓮港活動參觀時間為3月31日（星期日）及4月1日（星期一）每日上午9時至下午3時，有意參觀民眾，請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。

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