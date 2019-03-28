最有溫度的伴手禮！　「金門陳年高粱酒」聚會送禮最對味

▲金門酒廠推出年份系列陳年高粱酒，包裝精美，無論是自用、收藏或送禮都是不錯的選擇。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄攝）

▲金門酒廠推出年份系列的陳年高粱酒。

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記者李彥慧／採訪報導

無論是年節送禮或是老友聚會，都需要一份合適的伴手禮，不僅能顯示出對對方的重視，更是歡聚時刻的助興好物。金門酒廠推出年份系列的陳年高粱酒，濃醇口感加上精美包裝，是自用、收藏或送禮的好選擇。

▲▼年節送禮或是老友聚會，都需要一份合適的伴手禮表達心意。

街訪民眾張先生表示，他認為交際應酬最好的伴手禮應該是酒，因為應酬時，大家喝個酒可以助興一下；陳小姐則表示，送通俗跟實用的東西，像是吃的、喝的都很適合；楊先生則說，有品牌和有價值的東西，會有重視對方的感覺；而蘇小姐覺得，如果是好友或長輩，送酒是很不錯的選擇。

金門酒廠推出年份系列的陳年高粱酒，經過古法的純糧固態發酵，以及釀酒師的精挑細選、擷頭去尾，使陳高的每一分都得來不易，是自用、收藏或送禮的好選擇。

▲▼金門酒廠門市店長李麗雯表示，目前最受歡迎的是包裝精美的鴻龍佳釀，或是3年窖藏的典藏禮盒，年份酒系列也十分受歡迎。

目前市面上推出年份最久的就是22年陳年金門高粱酒，由於它非常稀少，還被稱為"喝一瓶就少一瓶"，也成為了收藏增值的搶手貨。金門酒廠門市店長李麗雯表示，目前最受歡迎的伴手禮是包裝精美的鴻龍佳釀，或是3年窖藏的典藏禮盒，年份酒系列也十分受歡迎。

▲沉香濃醇的金門陳年高粱酒當作伴手禮，不僅禮數周到還能增進彼此情感。

李麗雯提到，所謂年份酒就像陳年高粱一樣，5年以上的窖藏才能稱為陳高，再來就是8年、12年，甚至是15年跟22年都有。金門陳高與威士忌年份酒不同的是，威士忌裝瓶後會停止陳化作用，但高粱酒屬於活酒，所以就算裝瓶一樣會繼續陳化。金門陳高雖然有56度，酒氣也會因為陳化而愈來愈香，入喉十分順口，還會有回甘的感覺，受到消費者喜愛、廣受好評。

無論是拜訪朋友或老友聚會，只要有沉香濃醇的金門陳年高粱酒當作伴手禮，不僅禮數周到還能增進彼此情感，也成為朋友收藏的實用好物之一。

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