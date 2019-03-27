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擦撞大貨車…海軍女下士遭「輾破頭慘死」！肇事運將呼出微量酒精

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社會中心／綜合報導

高雄市鳳屏路一處加油站27日下午2時許發生死亡車禍，在海軍擔任下士士官的徐姓女子（23歲）與準備轉入加油站的大貨車發生擦撞，當場遭輾過頭部慘死；警方經初步調查，發現肇事的黃姓司機酒測值達微量的0.03毫克，是否有涉及公共危險罪，還要再行評估。

警方初步調查，死者徐女在海軍一六八艦隊基隆艦擔任下士，因軍艦正值整補期間，因此徐女休假返回高雄；27日上午，徐女前往左營海軍基地參加消防救護訓練，下課後沿著鳳屏路往東行駛準備返家，怎料經過加油站時，卻突遇由黃姓司機所駕駛的大貨車右轉準備進入加油站加油，當下另名在後方的大貨車同事還急按喇叭提醒，無奈仍是來不及阻止意外發生，雙方擦撞後徐女當場倒地，頭部還遭大貨車車輪輾過慘死。

▲▼ 海軍女下士慘遭輾斃 。（圖／記者洪正達攝）

▲徐女在加油站前與大貨車發生擦撞，遭輾過頭部慘死。（圖／記者洪正達攝）

家屬在接獲噩耗後不敢置信，望著愛女的遺體悲痛欲絕，當場跌坐在地不住落淚；警方表示，徐女的母親是越南人，父親則是越南華僑，她與哥哥皆在越南出生，多年前一家人搬遷回台定居，都已落地生根，怎料竟會發生死亡意外，讓幸福家庭瞬間破碎、天人永隔。

警方指出，後方按喇叭的大貨車同事表示，當時他與黃姓司機才剛裝載貨物完畢，正要到加油站加油，旋即啟程運貨前往台北，不料竟會發生意外；而肇事的黃男經過酒測後發現體內有微量酒精，酒測值0.03毫克，是否有涉及公共危險，後續將再使用觀測紀錄表評估黃男駕駛狀況，目前訊後已先行依業務過失致死罪嫌移送法辦。

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關鍵字：高雄,加油站,海軍,下士,士官,車禍

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