潛艦國造X型尾舵曝光　首艘原型艦2024年下水

▲ 潛艦國造「X尾舵」3.0B版模型圖。（圖／取自王定宇臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院外交及國防委員會28日上午邀請國防部長嚴德發及海軍司令黃曙光等人就「潛艦國造執行進度」召開秘密會議，嚴德發於會後受訪時表示，潛艦國造目前合約設計階段已經結束，設計階段所需的輸出許可都已拿到，下一階段要邁入細部設計，首艘原型潛艦預計2024年下水。委員會召委王定宇會後也於臉書表示，潛艦國造已經從「合約設計」階段正式進入「細部設計」階段，構型將採「X尾舵」的3.0B版，並附上潛艦國造X型尾舵模型圖。

嚴德發表示，潛艦國造合約設計階段結束後，接著將進入細部合約階段，產製建造藍圖，並按此結構與取得裝備造出原型艦，而有關大家關心的輸出許可部分，共分為設計與建造階段，在設計階段所需的輸出許可，都已經拿到，並在會議中展示，強調「目前進度一切正常」。

嚴德發說，第一階段合約設計的輸出許可，可視為下一階段建造階段裝備輸出許可的前置作業。因為根據專案團隊報告，至目前為止，國際上製造潛艦的案例，已經拿到設計合約輸出許可的文件，還沒有出現拿不到裝備輸出許可的情況。嚴德發也強調，國防部有信心能夠如期、如質地達成潛艦國造案。

委員會召委王定宇會後表示，今天為潛艦國造重要節點，合約設計階段共有700多項文件，包括超過50項系統和100項裝備，其中在第一階段所需的輸出許可都已100%取得。

王定宇指出，接下來到明年九月將進入細部設計階段，包括實質造艦，要做施工藍圖，並根據合約設計階段提供的輸出許可，在細部設計階段取得實體裝備，還要取得備料、材料、裝備規格的清單。

王定宇說，為使潛艦國造進度順利，我國仍要做到兩件事，一是「極度保密」、二為「備援」，也就是說國家級的輸出許可不會只有一份，會備有替代方案，備援的國家也會有二到三個。

此外，媒體也追問，在合約設計階段中是否受到來自中國的打壓？王定宇坦言，海軍在報告中顯示確實有中國打壓，造成某些原先已同意要跟台灣合作的廠商臨時退縮，也有軍火商放出假訊息，試圖破壞潛艦國造的計畫。

王定宇表示，造艦需考量的整合的能力，細數全世界沒有潛艦是「純種」的，台灣海軍取得潛艦不是一任政府或一個世代就能完成，朝野立委在檢視相關輸出許苦時也都給予肯定，強調今天邁入了一個新的里程碑。嚴德發也說，我國欲取得潛艦已經幾十年，如今終於進入實質建造階段，籲請國人支持，目前規劃首艘原型艦將於2024年下水。

▼國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

