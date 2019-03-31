　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

「藥事法、藥局、藥品」三藥管理　共創安全用藥知能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019年藥局普查即將開始，台南市衛生局呼籲業者先自我檢視，避免觸法受罰。（圖／記者林悅翻攝）

▲2019年藥局普查即將開始，台南市衛生局呼籲業者先自我檢視，避免觸法受罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年藥局普查即將開始，2018年普查結果13家（2.2％）有缺失，已依藥事法相關規定處辦，台南市衛生局呼籲業者先自我檢視，避免觸法受罰。

台南市生局指出，社區藥局在民眾用藥安全扮演重要的角色，例如小如近期睡眠品質差導致精神不濟，鄰居阿雪嬤得知後，拿出她的安眠藥想給小如使用，被社區藥局藥師即時阻止。藥師告知安眠藥屬管制藥品，需經醫師處方，不要任意使用她人藥品。小如想跟藥局購買褪黑激素（(melatonin）幫助睡眠，藥師告知目前在國內尚未開放進口，不得販售。

雖然藥局有藥師執業，但為了市民健康安全，台南市衛生局每年依據藥事法第73條辦理一次全面性普查。2018年普查581家藥局，其普查結果為423家（72.8％）符合規定、137家（23.6％）輔導改善、6家（1.0％）已辦理歇業、2家（0.3％）不知去向及13家（2.2％）有缺失事項。其缺失事項為市招名稱與核准不符（6家）予以輔導改善、疑涉販售過期藥品（5家）及公開陳列處方用藥（2家），依相關規定辦理共裁罰21萬元。另鑒於2017年發生偽藥事件，抽查100家藥局藥品購入來源，以避免發生偽藥進入合法供應鏈之事件，均符合規定。

台南市衛生局局長陳怡呼籲民眾購買藥品時，一定要向持有合法執照之藥局購買，有任何用藥相關疑慮，可以尋求專業藥師的協助並且注意藥品標示，標示內容包含：藥商名稱及地址、品名及許可證字號、使用方式、批號、主要成分含量、用量及用法、主治效能、副作用、製造日期或保存期限等資訊，以確保自身權益及用藥安全。

ET快訊
《小飛象》原型超悲傷！目睹媽被殺「死後肚內全硬幣」
「紅衣小女孩」出沒南部新訓中心！新兵半夜打坐　詭笑指班長：就

關鍵字：藥事法,藥局,藥品,用藥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊

藍寶堅尼逆向撞油罐車！　「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆

藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

KTV合唱完最後一首歌...3男女互相擁抱道別：我陪你　旅館內輕生

快訊／新北環快下驚見「男子卡縫隙」！頭套紅色塑膠袋死亡

騎士遭水泥車輾爆頭　女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

蘆洲女劈腿2人夫遭小王砍斷頸動脈亡　男被刺「臟器外露」逃超商求救

大亞馬拉松歸仁警反毒宣導　市長局長親臨打氣致意

「藥事法、藥局、藥品」三藥管理　共創安全用藥知能

國定古蹟「原台南測候所」　重新開放舉辦121週年活動

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

大亞馬拉松歸仁警反毒宣導　市長局長親臨打氣致意

「藥事法、藥局、藥品」三藥管理　共創安全用藥知能

國定古蹟「原台南測候所」　重新開放舉辦121週年活動

台南市阿仁局長親自督軍　永康警查獲外勞店8人涉毒

大亞旺萊馬拉松路跑　215名員警響應健康快樂跑

全台祀典大天后宮春祭　王金平亞獻禮主祭

善警攔查交通違規　意外查獲攜毒現行犯

布袋戲偶衣大師陳有豐　讓戲偶充滿生命力

推動智慧教育工作　屏東縣智慧教育發展協會成立　

全台首場桐花祭　嘉義市圓林仔社區浪漫登場

民運人士吾爾開希「酒駕被法辦」　酒測值達0.4毫克

美研究：焦慮時「想像伴侶的臉」1秒減壓！另一半有降壓臉嗎？

前15大產險公司申訴率大公開！　國泰、第一申訴率最低

中職／發高燒掛急診　陳晨威打點滴上陣

中職／賭一杯咖啡代打開轟！詹子賢：倪福德是頂尖投手

竹子湖海芋季登場！　柯文哲：行銷後產值逾1億「翻了5倍」

華航名古屋30日起增貨運航點每週2班　擴張貨運飛航版圖

掃墓除草見「3個洞洞」　他驚喜發現「憨厚鄰居」陪祖先

iPhone XI背面機殼設計曝光　網評：升級三鏡頭史上最醜

員林警2槍射逃逸贓車　近拍影像曝光！槍響瞬間畫面歪掉

地方熱門新聞

船員不慎落海　海巡援送醫不治　

南投夫妻月入3萬生5胎！年輕爸..

台南市警局長帶頭再出擊　展現執..

風的運動場試營運　4小時湧5萬..

花蓮就業博覽會　30個攤位媒合..

花蓮兒童月　遊樂場區推出兒童優..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

1名醫師守護全島　義大進駐綠島..

龍蝦+三點蟹+天使紅蝦...三..

徐慶煌退出國民黨屏東縣一選區立..

全國大專校友盃慢壘　嘉市開打

全國最長苦楝樹隧道在六腳

血本無歸！4顆大白菜換1顆茶葉..

斗南沒店名香腸攤　3小時賣光光

更多熱門

相關新聞

衛福部新規引獸醫憂：毛孩恐無藥用

衛福部規定，明年起所有藥品從出廠到銷售過程，都須追蹤其流向，但藥事法第50條規定表示，須由醫師處方之藥品，民眾若沒有持有處方籤，則不得要求調劑、供應，「獸醫診療機構」亦在此限制內，讓獸醫界擔心，現行表列的600多項動物可用的人用藥品，在未來將有可能無法使用。

護眼只能吃葉黃素？秒懂「8族群」適合保健品

醫籲愛滋感染者主動關心用藥狀況

理科太太違法代言醫材　衛生局裁罰20萬！

理科太太違法代言　律師三點解析

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

連黃鐙輝都不知道！萁媽真實身分曝光

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

賓士停門口90分鐘！她打110報案秒傻眼

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

北部今晚14度連下6天　清明連假前2天全台有雨

前女友給新歡鑰匙　他PO文公審反被嗆

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面