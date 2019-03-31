「藥事法、藥局、藥品」三藥管理　共創安全用藥知能

▲2019年藥局普查即將開始，台南市衛生局呼籲業者先自我檢視，避免觸法受罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年藥局普查即將開始，2018年普查結果13家（2.2％）有缺失，已依藥事法相關規定處辦，台南市衛生局呼籲業者先自我檢視，避免觸法受罰。

台南市生局指出，社區藥局在民眾用藥安全扮演重要的角色，例如小如近期睡眠品質差導致精神不濟，鄰居阿雪嬤得知後，拿出她的安眠藥想給小如使用，被社區藥局藥師即時阻止。藥師告知安眠藥屬管制藥品，需經醫師處方，不要任意使用她人藥品。小如想跟藥局購買褪黑激素（(melatonin）幫助睡眠，藥師告知目前在國內尚未開放進口，不得販售。

雖然藥局有藥師執業，但為了市民健康安全，台南市衛生局每年依據藥事法第73條辦理一次全面性普查。2018年普查581家藥局，其普查結果為423家（72.8％）符合規定、137家（23.6％）輔導改善、6家（1.0％）已辦理歇業、2家（0.3％）不知去向及13家（2.2％）有缺失事項。其缺失事項為市招名稱與核准不符（6家）予以輔導改善、疑涉販售過期藥品（5家）及公開陳列處方用藥（2家），依相關規定辦理共裁罰21萬元。另鑒於2017年發生偽藥事件，抽查100家藥局藥品購入來源，以避免發生偽藥進入合法供應鏈之事件，均符合規定。

台南市衛生局局長陳怡呼籲民眾購買藥品時，一定要向持有合法執照之藥局購買，有任何用藥相關疑慮，可以尋求專業藥師的協助並且注意藥品標示，標示內容包含：藥商名稱及地址、品名及許可證字號、使用方式、批號、主要成分含量、用量及用法、主治效能、副作用、製造日期或保存期限等資訊，以確保自身權益及用藥安全。